İş vaadiyle imzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş vaadiyle imzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı

DHA

İş vaadiyle imzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da çiftçilik yapan Aydın Öztürk, 15 yıllık arkadaşı G.Y. ve M.T. tarafından kamu kurumunda iş bulma vaadiyle imzalatılan sahte form sonrası, evine gönderilen 158 bin dolar borca karşılık başlatılan icra takibiyle hayatının şokunu yaşadı. Öztürk, "Kendi halinde küçük bir çiftçiyim. Ailemle domates yetiştiriyorum. 158 bin doları bu yaşıma kadar görmedim" dedi.
Olay, iki ay önce Aksu ilçesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Aydın Öztürk, iddiaya göre ağabeyinin asker arkadaşı olan ve 15 yıldır tanıdığı G.Y.'nin 'Devletin üst kademelerinde tanıdıklarım var. Seni koruma olarak kamu kurumunda işe sokacağım' teklifini kabul etti. Bir hafta sonra G.Y. Öztürk'ü arayarak, 'Hakimler, savcılar seni görmek istiyorlar' diyerek tekrar buluşmaya çağırdı.
Bir süre sonra kendisiyle tanışmak isteyen birinin söylenmesi üzerine Öztürk ve G.Y. Denizli'ye gitti. Burada işe girişini halledeceğini söyledikleri M.T. ile tanıştı. G.Y. ise işe giriş belgelerinin geldiğini söyleyerek, Öztürk'e bir evrak gösterdi ve bu kağıda imza attırdı. Bir süre sonra ise M.T. ve G.Y. Öztürk'ten işe giriş için 'evrak parası' adı altında 30 bin lira aldı.
Uzun süre ikiliden haber alamayan Öztürk, bir gün evine icra gelince büyük şok yaşadı. Öztürk, imzasının bulunduğu 158 bin dolarlık senedin icra dosyasına baktığında, kendi imzasını ve eşine adına da uydurulmuş bir imza atıldığını görünce dolandırıldığını anladı. Öztürk, bunun üzerine avukatı aracılığıyla şüpheli kişiler hakkında şikayetçi oldu. Ancak şüpheli kişiler hakkında takipsizlik kararı verildi. Öztürk ise dosyanın tekrar incelenmesini istiyor.
Ağabeyinin 15 yıllık arkadaşı olduğu için güvenini kazandığını söyleyen Aydın Öztürk, "G.Y. beni özel bir koruma şirketinde işe sokmak için gerekli evrakı imzalattı. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma'nın amblemlerinin olduğu kağıda bana imza attırdı. Bir süre sonra bu işin sahtekarlık ve dolandırıcılık olduğunu öğrendim. İmza attığım evrakla beni 158 bin dolar borçlandırmışlar. Gerekli makamlara suç duyurusunda bulundum" dedi.
Evine icra gelince büyük şok yaşadığını belirten Öztürk, "Beni dolandıran kişi bana 'Savcı, hakim ablam ve eniştem var. İçişleri Bakanlığı'nda tanıdığım isimler var' diyerek beni başka isimlerle tanıştırdı. İşe girmem için dosya masrafı diye benden 30 bin lira aldılar. 8-10 bin lira maaş alacağımı söyleyerek beni kandırdılar. Şikayetçi oldum ama takipsizlik kararı verildi. Ben bu dosyanın tekrar incelenmesini istiyorum" diye konuştu.
Yüksek meblağdaki borcu ödeyemeyeceğini söyleyen Öztürk, "Benim evime icrayla girmek istediler ben de evime almadım. 158 bin doları görünce şoka uğradım. Ben çiftçiyim. 158 bin dolar parayı bu yaşıma kadar görmedim. Kendi halinde küçük bir çiftçiyim. Fazla parayla, pulla işimiz olmaz. Ailemle domates yetiştiriyorum. Beni dolandıran şahıslar ağabeyimin asker arkadaşı. 15 yıldır evimize geldi, birlikte yedik, oturduk. Neden beni bu duruma düşürdü anlamadım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-03-22 11:16:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ringde tek yumruk
YEREL HABERLER Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ...
Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı
YEREL HABERLER Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı
Antalyaspor, 14 hafta sonra birden fazla golle galip geldi
YEREL HABERLER Antalyaspor, 14 hafta sonra birden fazla golle galip ...
Aytemiz Alanyaspor'un ikinci yarıda deplasmanda yüzü gülmüyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'un ikinci yarıda deplasmanda yüzü ...
Oto yıkamacıya kaçak alkol baskını: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Oto yıkamacıya kaçak alkol baskını: 2 gözaltı
Acı biber 'mutluluk' veriyor
YEREL HABERLER Acı biber 'mutluluk' veriyor
Motosikletine çarptıkları hurda kağıt taplayan yabancı uyruklu genci darbettiler
YEREL HABERLER Motosikletine çarptıkları hurda kağıt taplayan ...
Motosikletine çarptıkları çöp toplayıcı genci döverek hastanelik ettiler Başına taş ve sopayla vurulan çöp toplayıcı ağır yaralandı Olaydan sonra kaçan 3 şüpheliden ikisi kısa sürede yakalandı
YEREL HABERLER Motosikletine çarptıkları çöp toplayıcı genci döverek ...
Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı Para istemek için durdurduğu araçtan açılan ateşle yaralandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 ...
Boşanma aşamasındaki karısı ve birlikte gördüğü erkeği silahlı saldırıda yaraladı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki karısı ve birlikte gördüğü ...
Yardım isteyen evsiz kişi, silahla vuruldu
YEREL HABERLER Yardım isteyen evsiz kişi, silahla vuruldu
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Motosiklette yolcu olarak bulunan eş ve motosiklet sürücüsü yaralandı Vücuduna 5 kurşun isabet eden kadının durumunun ağır olduğu bildirildi
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşine kurşun ...
Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı Para istemek için durdurduğu araçtan açılan ateşle yaralandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 ...
Ali Aksu başkanlığa yeniden aday
YEREL HABERLER Ali Aksu başkanlığa yeniden aday
Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı (2)
YEREL HABERLER Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de ...
Yerden aldığı şişeyle yanında yürüyen kişiyi darp eden saldırgan, kadının araya girmesiyle kaçtı Sokak ortasında kavga kamerada
YEREL HABERLER Yerden aldığı şişeyle yanında yürüyen kişiyi darp ...
Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama
YEREL HABERLER Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama
Ersun Yanal: "İkinci yarıda kalitesi yüksek bir futbol ortaya koyduk"
YEREL HABERLER Ersun Yanal: "İkinci yarıda kalitesi yüksek bir ...
21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
YEREL HABERLER 21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu ...
Mesut Bakkal: “Bireysel hatalarla mağlup olduk” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: “Süper Lig seviyesinde bireysel hatalar yaparsanız, sonuç kaçınılmaz oluyor” “Bu kadar bireysel hatayla mağlup olduğumuz için üzgünüz”
YEREL HABERLER Mesut Bakkal: “Bireysel hatalarla mağlup olduk” BB ...
Çevredekilerin izlediği kavgaya yoldan geçen kadın müdahale etti
YEREL HABERLER Çevredekilerin izlediği kavgaya yoldan geçen kadın ...
Alanya'da 21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
YEREL HABERLER Alanya'da 21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı ...
Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor maçının ...
Antalya'daki büyük uyuşturucu operasyonuna 175 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'daki büyük uyuşturucu operasyonuna 175 ...