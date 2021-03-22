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Salda Gölü'nde moda şov

DHA

Salda Gölü'nde moda şov


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)MARS'taki Jezero Krateri'yle benzerliği NASA tarafından dünyaya duyurulan Salda Gölü, moda ile uluslararası medyada gündem olmaya devam edecek. Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi, Salda Gölü'nde gerçekleştirilecek.
NASA'nın uzay aracı Perseverance'nin Mars'a yolculuğu, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün dünya çapında tanınmasın sağladı. Uzay aracının indiği Jezero Krateri, Salda Gölü ile benzer nitelikleri nedeniyle NASA tarafından dünyaya duyurulmuş ve 'Jezero Krateri´ne seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz Salda Gölü, Türkiye' denmişti.
'Türkiye'nin Maldivleri' olarak da bilinen Salda Gölü, şimdi uluslararası moda etkinliğiyle gündeme gelecek. Türkiye'nin en büyük moda şovlarını gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show, 2021 sonbahar-kış dijital platform defilesinin çekimlerini nisan ayında Salda Gölü'nde gerçekleştirecek. Geçen ağustos ayında Doğubayazıt'ta gerçekleştirdikleri defile ile büyük ses getirdiklerini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Türkiye'nin moda ve turizm potansiyelini dünyaya duyurmaya, aynı zamanda bölgesel turizm ekonomisine de katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.
SU SORUNUNA DİKKAT ÇEKİLECEK
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına rağmen Türkiye'nin su stresli ülkeler sınıfında olduğunu belirten Hikmet Eraslan, bilinçsiz su tüketimine ve su kaynaklarının korunmasına da vurgu yapacak bir konsept hazırladıklarını söyledi. Hikmet Eraslan, "Salda Gölü'nde çok farklı tekniklerle yine dikkat çekici bir defile gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en derin tatlı su gölü olan Salda'dan su kaynaklarının korunmasına dair mesaj vereceğiz. Aynı zamanda NASA'nın Mars operasyonuyla gündeme gelen Salda Gölü'nün tanıtımı amacıyla görüntüleri 50 ülke televizyonlarında yayınlayacağız. Moda ve turizmi birleştirdiğimiz konseptimizi bölgenin turizm ekonomisine de katkı sağlamak amacıyla genişletiyoruz" dedi.
ÜNLÜ MANKENLER
Çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurularak ve yetkililerin denetiminde özel sistemler kullanılarak yapılacak çekimlerde toplam 50 manken görev yapacak. Ünlü koreograf Yasin Soy yönetiminde, aralarında Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Şevval Şahin, Deren Talu ve Buse İskenderoğlu'nun da yer aldığı 50 manken, Salda Gölü'nün muhteşem manzarası eşliğinde unutulmaz bir projeye imza atacak.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-03-22 11:49:55

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