Çamaşır suyuyla aracını yıkadı, fenalaşıp hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çamaşır suyuyla aracını yıkadı, fenalaşıp hayatını kaybetti

İHA

Çamaşır suyuyla aracını yıkadı, fenalaşıp hayatını kaybetti

Antalya’da çamaşır suyuyla otomobilini yıkayan otomobil tamircisi, fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil tamirciliği yapan evli ve bir çocuk babası Mesut Saygın (41), hafta sonu evinin önündeki kirlenen aracını yıkamak için hazırlık yapmaya başladı. Korona virüs salgını nedeniyle aracının hijyenik olması için aracını yıkacağı sıvıya çamaşır suyu karıştırdı. Aracının iç ve dışını yıkadıktan sonra komşularıyla birlikte apartman bahçesinde kahve içen Saygın, uykusunun geldiğini söyleyip evine geçti. Öğleden sonra ise fenalaşan Saygın, serum tedavisinin ardından tekrar evine döndü. Akşam saatlerinde ise tekrar fenalaşan otomobil ustası, eşi Ayşe Saygın’a ‘Ben fenalaştım’ dedi. Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri geldi. Kalp masajı yapılan Saygın, ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Saygın, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Saygın’ın cenazesi, otopsinin işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Aydın'a götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salda, Mars’tan sonra modanın da gündemi olacak 50 mankenin katılacağı defilede su kaynaklarının kurumasına dikkat çekilecek
YEREL HABERLER Salda, Mars’tan sonra modanın da gündemi olacak 50 ...
32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 286 kişiye 789 bin TL ceza
YEREL HABERLER 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 286 ...
Eşinin kurşun yağdırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti Vücuduna 5 kurşun isabet eden kadından acı haber geldi
YEREL HABERLER Eşinin kurşun yağdırdığı kadın hastanede hayatını ...
Antalya 'Çok yüksek riskli iller' kategorisine girdi, cezalar 50 milyon TL'yi aştı
YEREL HABERLER Antalya 'Çok yüksek riskli iller' kategorisine girdi, ...
Bulunan cesedin kayıp oğluna ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA örneği verdi
YEREL HABERLER Bulunan cesedin kayıp oğluna ait olup olmadığının ...
Salda Gölü'nde moda şov
YEREL HABERLER Salda Gölü'nde moda şov
Kayıp üniversite öğrencisinin annesi cesedin teşhisi için DNA örneği verdi
YEREL HABERLER Kayıp üniversite öğrencisinin annesi cesedin teşhisi ...
'Suyu korumak herkesin sorumluluğu'
YEREL HABERLER 'Suyu korumak herkesin sorumluluğu'
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp, öldü
YEREL HABERLER Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra ...
İş vaadiyle imzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı
YEREL HABERLER İş vaadiyle imzaladığı formla 158 bin dolar ...
Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ringde tek yumruk
YEREL HABERLER Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ...
Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı
YEREL HABERLER Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı
Antalyaspor, 14 hafta sonra birden fazla golle galip geldi
YEREL HABERLER Antalyaspor, 14 hafta sonra birden fazla golle galip ...
Aytemiz Alanyaspor'un ikinci yarıda deplasmanda yüzü gülmüyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'un ikinci yarıda deplasmanda yüzü ...
Oto yıkamacıya kaçak alkol baskını: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Oto yıkamacıya kaçak alkol baskını: 2 gözaltı
Acı biber 'mutluluk' veriyor
YEREL HABERLER Acı biber 'mutluluk' veriyor
Motosikletine çarptıkları hurda kağıt taplayan yabancı uyruklu genci darbettiler
YEREL HABERLER Motosikletine çarptıkları hurda kağıt taplayan ...
Motosikletine çarptıkları çöp toplayıcı genci döverek hastanelik ettiler Başına taş ve sopayla vurulan çöp toplayıcı ağır yaralandı Olaydan sonra kaçan 3 şüpheliden ikisi kısa sürede yakalandı
YEREL HABERLER Motosikletine çarptıkları çöp toplayıcı genci döverek ...
Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı Para istemek için durdurduğu araçtan açılan ateşle yaralandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 ...
Boşanma aşamasındaki karısı ve birlikte gördüğü erkeği silahlı saldırıda yaraladı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki karısı ve birlikte gördüğü ...
Yardım isteyen evsiz kişi, silahla vuruldu
YEREL HABERLER Yardım isteyen evsiz kişi, silahla vuruldu
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Motosiklette yolcu olarak bulunan eş ve motosiklet sürücüsü yaralandı Vücuduna 5 kurşun isabet eden kadının durumunun ağır olduğu bildirildi
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşine kurşun ...
Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı Para istemek için durdurduğu araçtan açılan ateşle yaralandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 ...
Ali Aksu başkanlığa yeniden aday
YEREL HABERLER Ali Aksu başkanlığa yeniden aday