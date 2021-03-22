Salda, Mars’tan sonra modanın da gündemi olacak 50 mankenin katılacağı defilede su kaynaklarının kurumasına dikkat çekilecek

Mars'taki Jezero Krateri'yle benzerliği NASA tarafından dünyaya duyurulan Salda Gölü, moda ile uluslararası gündem olmaya devam edecek. Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbaharkış sezonu dijital platform defilesi, Salda Gölü'nde gerçekleştirilecek.

Su kaynaklarının korunmasına da dikkat çekmek amacıyla alışılagelmişin dışında bir projeye imza atacak olan defile görüntüleri, 50 ülkede gösterime girecek. Defilede ünlü modeller Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Şevval Şahin, Deren Talu ve Buse İskenderoğlu’nun da aralarında olduğu toplam 50 manken görev alacak.

NASA’nın uzay aracı Perseverance'nin Mars'a yolculuğu, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün dünya çapında tanınmasına neden oldu. Uzay aracının indiği Jezero krateri, Salda Gölü ile benzer nitelikleri nedeniyle NASA tarafından dünyaya duyurulmuş ve "Jezero kraterine seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz: Salda Gölü, Türkiye" denilmişti.

Türkiye'nin Maldivleri olarak da bilinen Salda Gölü, şimdi uluslararası bir moda etkinliğiyle gündeme gelecek. Türkiye'nin en büyük moda şovlarını gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show, 2021 sonbaharkış dijital platform defilesinin çekimlerini Nisan ayında Salda Gölü'nde gerçekleştirecek. Geçtiğimiz Ağustos ayında Doğubayazıt'ta gerçekleştirdikleri defile ile büyük ses getirdiklerini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Türkiye'nin moda ve turizm potansiyelini dünyaya duyurmaya, aynı zamanda bölgesel turizm ekonomisine de katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.



“Su sorununa dikkat çekilecek”

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına rağmen Türkiye’nin su stresli ülkeler sınıfında olduğunu belirten Hikmet Eraslan, bilinçsiz su tüketimine ve su kaynaklarının korunmasına da vurgu yapacak bir konsept hazırladıklarını söyledi. Hikmet Eraslan, “Salda Gölü'nde çok farklı tekniklerle yine dikkat çekici bir defile gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin en derin tatlı su gölü olan Salda’dan su kaynaklarının korunmasına dair mesaj vereceğiz. Aynı zamanda NASA’nın Mars operasyonuyla gündeme gelen Salda Gölü’nün tanıtımı amacıyla görüntüleri 50 ülke televizyonlarında yayınlayacağız. Moda ve turizmi birleştirdiğimiz konseptimizi bölgenin turizm ekonomisine de katkı sağlamak amacıyla genişletiyoruz” dedi.



Ünlü mankenler yer alacak

Çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurularak ve yetkililerin denetiminde özel sistemler kullanılarak yapılacak çekimlerde toplam 50 manken görev yapacak. Ünlü Koreograf Yasin Soy yönetiminde aralarında Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Şevval Şahin, Deren Talu ve Buse İskenderoğlu’nun da yer aldığı 50 manken, Salda Gölü’nün muhteşem manzarası eşliğinde unutulmaz bir projeye imza atacak.

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