(Özel) Antalya’nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Göleti'nde şoke eden kirlilik görüntüleri Leğenden alkol şişelerine araba contasından bebek bezine kadar kamyonet dolusu çöp çıkartıldı Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: “Burası adeta bir çöplük olmuş”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Antalya’nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Göleti'nde şoke eden kirlilik görüntüleri Leğenden alkol şişelerine araba contasından bebek bezine kadar kamyonet dolusu çöp çıkartıldı Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: “Burası adeta bir çöplük olmuş”

İHA

(Özel) Antalya’nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Göleti'nde şoke eden kirlilik görüntüleri Leğenden alkol şişelerine araba contasından bebek bezine kadar kamyonet dolusu çöp çıkartıldı Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: “Burası adeta bir çöplük olmuş”

Antalya’nın içme suyu deposu olarak bilinen Kırkgöz Göleti kaynaklarından çuvallar dolusu atık madde çıkartıldı.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu başkanlığındaki gönüllü çevreciler oluşturdukları 14 kişilik grup ile Kırkgöz Kaynaklarına dalış gerçekleştirdi. Sualtından çıkartılan ve aralarında araba contasından, leğene, leğenden bebek bezine kadar birçok atık malzeme ulunan kamyonet dolusu çöp, karaya çıkartarak geri dönüşüme kazandırdı. Çeşitli su altı canlılarını avlamak için yapılmış küçük tuzaklar halindeki küflenmiş tenekeler de dikkati çekti. içeriyor. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Kırkgöz kaynaklarında insanların doğaya ne kadar acımasız davrandığını göstermek amacıyla Akdeniz Üniversitesi ve Döşemealtı Belediyesi işbirliği ile bir su altı ve su üstü temizliği yaptık” dedi.
Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu ve Döşemealtı Belediyesi personelleri, Kırkgöz Kaynaklarında oluşan atık maddeler için seferber oldu. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu başkanlığında 14 kişiden oluşan ekip, sabahın erken saatlerinde Kırkgöz Kaynaklarında buluştu. Ekip, ellerine kırmızı çuvallar alarak kaynakta dalış yaptı. Dalış yapan ekip, su altından binlerce atık madde çıkartırken, içme suyu kaynağının bu denli kirletilmesi çevrecileri şoka uğrattı. Sualtından, araba contasından, leğene, leğenden bebek bezine kadar birçok atık çıkartan ekip, insanları duyarlı olmaya davet ederken kaynağı temizlemeye çalışacaklarının altını çizdi.

“Suyun altında ve üzerinde bulunan atık maddelerin temizledik”
Dalışta su altında ve üzerinde bulunan atıkları temizlediklerini belirten Akdeniz Üniversitesi Su altı Topluluğu Üyesi Ahmet Akdağ, "Döşemealtı Belediyesi yetkilileri ile beraber Kırkgöz’deki su altı pisliklerini temizlemek amaçlı bir etkinlik yapıyoruz. Suyun altında daha önce dalışlarda görmüş olduğumuz birçok atık maddenin Antalya’nın içme sularını sağlayan bu su kaynağında olmasına gönlümüz el vermediği için hocalar ve öğrenciler ile beraber bir etkinlik yaptık. Yaptığımız etkinlikte de suyun altında ve üzerinde bulunan atık maddelerin temizledik” dedi.

“Bunlar oksitlenerek Antalya’nın içme suyu kaynaklarına inanılmaz derecede kirlilik ve zarar vermekte”
Atık maddelerin içme suyu kaynaklarına zarar verdiğini belirten Ahmet Akdağ, “Suyun altından neler çıkartmadık desek daha iyi olur. Tenekeler, atık şişeler, araba contası, çamaşır leğeni gibi aklınıza gelebilecek organik ve inorganik maddeler çıkartıldı. Çıkarttığımız tenekelerin tamamı küflenmiş durumda. Tenekeler, çeşitli su altı canlılarını avlamak için yapılmış küçük tuzaklar içeriyor. Bu tuzaklar, kullanım sonrası su altına bırakılmış. O kadar çok küflenmişler ki elimize aldığımızda dağıldığını gördüm. Bunlar oksitlenerek Antalya’nın içme suyu kaynaklarına inanılmaz derecede kirlilik ve zarar vermekte” diye konuştu.

“Bu kaynaklar, Antalya’ya hayat veren, yeşillik veren, temizlik veren kaynaklardır”
Dalış ekibinin başında olan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Kırkgöz kaynaklarında insanların doğaya, ne kadar acımasız olduğunu göstermek amacıyla Akdeniz Üniversitesi ve Döşemealtı Belediyesi işbirliği ile bir su altı ve su üstü temizliği yaptık. Kırkgöz kaynakları, Antalya için çok önemlidir. Bu kaynaklar, Antalya’ya hayat veren, yeşillik veren, temizlik veren kaynaklardır. İnsanlar buraya gelip, yiyip içip bütün çöpleri su kaynaklarına atması düşündürücü. İnsanoğlu sudan oluşmuştur. İnsanoğlu, ana rahmine düştüğünden beri sudur. Elimizdeki güzellik ve değerlerin kıymetini bilemiyoruz. Üşüyoruz şuanda. Buz gibi suyun altına dalıyoruz. Torosların hemen bitimi ve Antalya’ya hayat veren kaynaklar bunlar. Çok içler acısı durumda. İnsanları biraz daha duyarlı olmaya, insan olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“Burası adeta bir çöplük olmuş”
Kırkgöz’ün çöplüğe dönüştüğünü belirten Gökoğlu, “Karada aklınıza gelen ne varsa sudan çıktı. Özellikle bira şişeleri. Hiç değilse kırmayın şişeleri. Kırıp da atmayın. Niye böyle acımasızlar anlayamıyoruz. Plastik pet şişeler, bezler, maskeler, karada ne varsa burada suyun altında var. Biz sadece 10 metrekarelik alandan bu çöpü çıkarttık. Burası adeta bir çöplük olmuş. Ben Kırkgöz’e Dünya’nın cenneti diyorum. Su altından baktığınızda turkuaz renginde bir ton var. Karadan daha net bir görüş var. Biz burada Kırkgöz’e indiğimiz zaman büyüleniyoruz. Ancak bu kirliliği de gördüğümüzde üzülüyoruz ve utanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İnsanın suyu kirletmesi, geleceğini kirletmesidir”
İnsanları duyarlı olmaya davet eden Gökoğlu, konuşmalarına şöyle devam etti:
“Atılan her atık madde, su yaşamını etkiler. Bunların bir çoğu zaten kimyasal içeriyor. İnsanın suyu kirletmesi, geleceğini kirletmesidir. Su yaşam demektir. Antalya’nın bu doğal kaynaklarının korunmaya alınması gerekiyor. Antalya için bu sular çok önem arz ediyor. Antalya’ya yaşam veren sular bunlar. Gelecekte temiz su bulmakta zorluk çekeceğiz, şimdiden dikkat etmemiz lazım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mensday Kemer Country finali yapıldı
YEREL HABERLER Mensday Kemer Country finali yapıldı
Konyaaltı’nda okullar yenileniyor
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda okullar yenileniyor
Salda, Mars’tan sonra modanın da gündemi olacak 50 mankenin katılacağı defilede su kaynaklarının kurumasına dikkat çekilecek
YEREL HABERLER Salda, Mars’tan sonra modanın da gündemi olacak 50 ...
Çamaşır suyuyla aracını yıkadı, fenalaşıp hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çamaşır suyuyla aracını yıkadı, fenalaşıp hayatını ...
32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 286 kişiye 789 bin TL ceza
YEREL HABERLER 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 286 ...
Eşinin kurşun yağdırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti Vücuduna 5 kurşun isabet eden kadından acı haber geldi
YEREL HABERLER Eşinin kurşun yağdırdığı kadın hastanede hayatını ...
Antalya 'Çok yüksek riskli iller' kategorisine girdi, cezalar 50 milyon TL'yi aştı
YEREL HABERLER Antalya 'Çok yüksek riskli iller' kategorisine girdi, ...
Bulunan cesedin kayıp oğluna ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA örneği verdi
YEREL HABERLER Bulunan cesedin kayıp oğluna ait olup olmadığının ...
Salda Gölü'nde moda şov
YEREL HABERLER Salda Gölü'nde moda şov
Kayıp üniversite öğrencisinin annesi cesedin teşhisi için DNA örneği verdi
YEREL HABERLER Kayıp üniversite öğrencisinin annesi cesedin teşhisi ...
'Suyu korumak herkesin sorumluluğu'
YEREL HABERLER 'Suyu korumak herkesin sorumluluğu'
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp, öldü
YEREL HABERLER Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra ...
İş vaadiyle imzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı
YEREL HABERLER İş vaadiyle imzaladığı formla 158 bin dolar ...
Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ringde tek yumruk
YEREL HABERLER Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ...
Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı
YEREL HABERLER Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı
Antalyaspor, 14 hafta sonra birden fazla golle galip geldi
YEREL HABERLER Antalyaspor, 14 hafta sonra birden fazla golle galip ...
Aytemiz Alanyaspor'un ikinci yarıda deplasmanda yüzü gülmüyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'un ikinci yarıda deplasmanda yüzü ...
Oto yıkamacıya kaçak alkol baskını: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Oto yıkamacıya kaçak alkol baskını: 2 gözaltı
Acı biber 'mutluluk' veriyor
YEREL HABERLER Acı biber 'mutluluk' veriyor
Motosikletine çarptıkları hurda kağıt taplayan yabancı uyruklu genci darbettiler
YEREL HABERLER Motosikletine çarptıkları hurda kağıt taplayan ...
Motosikletine çarptıkları çöp toplayıcı genci döverek hastanelik ettiler Başına taş ve sopayla vurulan çöp toplayıcı ağır yaralandı Olaydan sonra kaçan 3 şüpheliden ikisi kısa sürede yakalandı
YEREL HABERLER Motosikletine çarptıkları çöp toplayıcı genci döverek ...
Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı Para istemek için durdurduğu araçtan açılan ateşle yaralandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 ...
Boşanma aşamasındaki karısı ve birlikte gördüğü erkeği silahlı saldırıda yaraladı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki karısı ve birlikte gördüğü ...
Yardım isteyen evsiz kişi, silahla vuruldu
YEREL HABERLER Yardım isteyen evsiz kişi, silahla vuruldu