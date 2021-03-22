Antalya'da renkli Nevruz kutlaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı’nı Antalya sokaklarında mobil etkinliklerle kutladı. Mahalle mahalle gezen mobil etkinlik otobüsü bahar coşkusu yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, Türk Dünyası Dernekleri işbirliğiyle aylar öncesinden planlanan ve Konyaaltı Beachpark’ta gerçekleştirilmesi düşünülen Nevruz Bayramı kutlamaları Antalya'da artan vakalar nedeniyle iptal edildi. Ancak Büyükşehir Belediyesi mobil etkinliklerle Nevruz Bayramı’nı kutladı.



“Nevruz Bayramı anlatıldı”

21 Mart Pazar günü mahalle mahalle gezen mobil etkinlik otobüsü kısıtlamalar nedeniyle evlerinde kalan çocuklara moral verdi. Mobil etkinlik otobüsü ve vosvos araçlar üzerindeki çizgi karakterler camlara ve balkonlara çıkan çocukları selamladı. Çeşitli oyunlar ve tiyatral gösterilerle Nevruz Bayramı anlatıldı.



“Sosyal mesafeli etkinlik”

Sınırlı sayıda çocuğun sosyal mesafe kuralları ile gerçekleştirilen etkinliğe katılmasıyla, pandeminin oluşturduğu karamsar hava ortadan kalkarak, neşeli şarkılar eşliğinde mutlu dakikalar yaşandı. Mobil etkinlik otobüsü gün boyu kent merkezinde dolaştı. Etkinlik esnasında Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından binlerce Türk Bayrağı, uçurtma ve oyuncak dağıtıldı.

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