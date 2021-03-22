Vakaların arttığı Antalya'da kurallara uyulmuyor



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS vaka sayılarındaki artış nedeniyle 'yüksek riskli il' kategorisine giren Antalya'da vatandaşların kurallara uymadığı görüldü. Bazı kişilerin maske takmadığı sosyal mesafeye uymadığı kentte, kuralları uygulayanlar ise durumdan endişe ettiklerini söyledi.

Koronavirüs vaka sayılarına göre geçen haftaya kadar turuncu kategorideki Antalya, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre yüz binde 119 vaka ile kırmızıya büründü. 'Yüksek riskli' kent kategorisine giren Antalya'da yaya trafiğinin en yoğun olduğu 'kapalı yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'ndeki yoğunluk azalmadı. Kalabalık, yüksek riske rağmen fiziki mesafenin neredeyse sıfıra indiği caddede maske takmadı. Çok sayıda vatandaş ise maskeyi kolu ya da çenesi altında taşıdı.

Sadece cadde ve sokaklar değil, kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kalabalık görüntüsüyle dikkati çekti. Vatandaş bu kez denize girmedi ancak sahil bandında maske takmadan spor yapıp yürüdü.

'BU DURUM NE YAZIK Kİ ENDİŞE VERİCİ'

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi ve Covid-19 Salgını Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, tabloyu değerlendirdi. Vakaların mutasyon kaynaklı olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Yalçın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde de vakalarda artış gözlendiğini ifade etti. Kentin kırmızıya bürünmesinin endişe verici olduğunu anlatan Prof. Dr. Yalçın, "Maske takılmadı, kurallara uyulmadı. Mutasyonun, virüs vakalarının artışına neden olduğunu tahmin ediyorum. Kurallara az da olsa uyulduğunda bu hemen tabloya yansıyor. Vaka artışları durdurulamazsa ilerleyen günlerde daha sıkıntılı süreçlerle karşılaşabiliriz. Kurallara mutlaka uyulmalı. Bu durum ne yazık ki endişe verici" diye konuştu.

Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yapan Mehmet Yılmaz da kırmızı kategoriye girmenin endişe verici olduğunu söyledi. Sadece yürüyüş için evinden çıktığını anlatan Yılmaz, "Maskemi takıp mesafeye uyuyorum. Kimse ne yazık ki kurallara uymadı. Bu durum beni endişelendirdi. Maske takmayanları görünce uyarıyorum ama çok da ısrarcı olamıyorum. Bazıları sert tepki gösteriyor" dedi.

Sahilde yürüyüş yapan Süleyman Şahin de endişe duyanlardan. Şahin, ailesine virüs bulaşacağından korktuğunu ve tam kapanmanın en iyi çözüm olacağını savundu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-03-22 14:58:57



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