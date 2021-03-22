Başkan Böcek : “Tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmek için hazırız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi” İzmir’de başladı. 22 Mart Dünya Su Günü’nde gerçekleştirilen zirveye video konferansla katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önemli mesajlar verdi. Küresel iklim krizi nedeniyle yaşanabilecek susuzluk tehlikesine karşı alınacak önlemlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Böcek, “Su Zirvesi’nde belirlenecek yol haritasını uygulamaya talibiz, kararlıyız. Doğaya, çocuklarımıza ve geleceğe dair üzerimize düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmek için hazırız” dedi.

Küresel iklim değişikliği ve kuraklık sorununa karşı ortak akılla çözüm bulmak amacıyla İzmir’de düzenlenen “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi” başladı. İki gün sürecek zirvenin açılışına video konferans ile katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Küresel iklim krizinden etkilenme ihtimali yüksek olan ülkemiz coğrafyasında yaşanabilecek susuzluk tehlikesine karşı şimdiden alacağımız tedbirler hayati önem taşımaktadır” uyarısında bulundu.



"Geç kalınmadan önlem alınmalı"

İklim değişikliğinin giderek kendini daha fazla hissettirmeye başladığına dikkat çeken Başkan Böcek, nüfus ve iklim değişikliğine bağlı olarak gelecekte yaşanacak su sıkıntılarına karşı daha da geç kalmadan önlem alınması gerektiğinin altını çizdi. Böcek, “Sadece bugünün suyunu değil, yarının suyunu da koruyarak doğacak çocuklarımızın hakkını da güvence altına alacak su yönetimi politikalarını hayata geçirmeliyiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Böcek şunları söyledi; “Su kayıp ve kaçaklarının önlenmesine yönelik olarak ilk defa dönemimizde merkez ilçelerimizden başlayarak 300 km içme suyu şebeke yenilenmesini başlattık. 601 su deposunun tamamını kapsayacak şekilde tadilatlarını gerçekleştiriyoruz. Yer altı su kaynaklarının korunmasına yönelik 122 su kaynağını koruma altına aldık. İçme suyu izleme ve yönetim SCADA sistemini güçlendiriyoruz. Bilinçsiz ve aşırı su tüketiminin önüne geçmek amacıyla içme suyu abonelerine kademeli tarifeyi başlattık. Antalya halkının musluklarından güvenle içebilecekleri düzeydeki suyu TÜRKAK tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarımızda sürekli takip etmekteyiz.”

"

Suyun değerini biliyoruz"

Tarımsal sulamada da bir damla suyun boşa akmaması için çalıştıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Tarım arazilerinde kapalı devre sulama sistemine başladık ve yaygınlaştırıyoruz. Yine ilk defa atıksu arıtma tesisi çıkış sularının tarımsal sulamada kullanımı çalışmalarına dört ilçede başladık. Türkiye’de ilk defa belediyemiz tarafından yapılan kurak ve susuz koşullara dayanıklı çim fidesi üretimine başladık. Vatandaşlarımıza suyun önemi ve tasarruflu kullanımına yönelik çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını sürekli olarak gerçekleştirmekteyiz. Kısacası biz suyun değerinin bilincindeyiz” diye konuştu.



"Hazır ve kararlıyız"

Suyun ve su kaynaklarının korunması konusunda sadece yerel yönetimlerin çabalarının yeterli olmayacağının farkında olduklarını ifade eden Başkan Böcek, konuyla ilgili tüm paydaşların aynı sorumlulukla hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Böcek, Su Zirvesi’nde belirlenecek yol haritasını uygulamaya kararlı olduklarını da vurgulayarak, “Doğaya, çocuklarımıza ve geleceğe dair üzerimize düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmek için hazırız. Aynı doğrultuda güç birliği ile hareket etme konusunda hemfikiriz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü de (ASAT) İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi”ne geniş bir heyetle katılım sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.