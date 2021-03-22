Karla mücadele çalışmaları sürüyor

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Kar yağışı nedeniyle kapanan Gündoğmuş ilçesine bağlı Köprülü yayla yolu Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açıldı.

Antalya’da olumsuz hava koşulları yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösteriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Torosların zirvelerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hafta sonu kar yağışı nedeniyle kapanan Gündoğmuş ilçesi Köprülü yayla yolunu iş makineleri ile açtı. Birçok mahalleye ulaşımı sağlayan yolda kar temizleme çalışmasının ardından tuzlama yapıldı.

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