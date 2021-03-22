İtfaiyenin yangına ulaşma mücadelesi



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da itfaiye ekibi, dar sokaklar ve park edilmiş araçlar yüzünden yangının bulunduğu depoya güçlükle ulaştı. Bu kez kilitli kapılar yüzünden müdahale edemeyen itfaiye, demir makası ve motorlu testereyle iki kapı ve deponun sacını kesip, yangını söndürdü.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 436 Sokak'ta, hurda malzemelerin bulunduğu depoda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İki katlı depodan duman çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, dar sokaklar ve araçların düzensiz park edilmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Araçların kaldırılmasıyla adrese ulaşan ekipler, bu kez yangının bulunduğu depoya girmek için büyük mücadele verdi. Ekipler, demir makası ve motorlu testere yardımı ile kilitleri ve sacı keserek, yangına müdahale edebildi. Atıl malzemelerin bulunduğu depodaki yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Muhtar Abdullah Uyaroğlu, mahallede sürekli yangın çıktığını belirterek, "Kullanılmayan metruk evlere bağımlıbağımsız bir sürü kişi girip çıkıyor. Tarihi dar ara sokaklar açık hava otoparkı gibi. 'Buralara araç koymayın, yangın var itfaiye geçemiyor, ambulans hastayı almaya gelemiyor' diyorsun. 'Hemen geliyorum' diye bırakıp, gidiyor" dedi.

Diğer yandan itfaiyenin ilerleyemediğini anlatan bir vatandaş, cep telefonuyla çekim yapıp, olaya tepki gösterdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-03-22 16:45:24



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