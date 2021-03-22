Ünlü aktör Hugh Grant ve ailesi Antalya´da tatil yapıyor

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)ÜNLÜ İngiliz aktör Hugh Grant, film çekimleri için geldiği Antalya´nın Serik ilçesinde, ailesiyle tatil yapmaya başladı. Hugh Grant, konakladığı Regnum Carya Otel´de golf oynadı.
Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminde rol alan ünlü İngiliz aktör Hugh Grant, film çekimlerinin tamamlanmasının ardından Serik´te tatil yapmaya karar verdi. Grant, film çekimleri için birlikte geldiği eşi Anna Elisabet Eberstein ve çocuklarıyla çekimler sırasında da konakladığı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel´i tercih etti. Hugh Grant ve ailesinin bu ay sonuna kadar tatillerini devam ettireceği öğrenildi.
Hugh Grant´ın, film çekimleri sırasında hayran kaldığı Türkiye´de tatil yapmak istediği ve bu nedenle ailesini de buraya getirttiği belirtildi. Grant ve eşi, tatilleri sırasında konakladıkları otele ait Regnum Carya Golf Club´de golf oynadı. DHA-Magazin Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-03-22 19:58:14
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