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Ünlü aktör Hugh Grant ve ailesi Antalya´da tatil yapıyor

DHA

Ünlü aktör Hugh Grant ve ailesi Antalya´da tatil yapıyor


Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)ÜNLÜ İngiliz aktör Hugh Grant, film çekimleri için geldiği Antalya´nın Serik ilçesinde, ailesiyle tatil yapmaya başladı. Hugh Grant, konakladığı Regnum Carya Otel´de golf oynadı.
Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminde rol alan ünlü İngiliz aktör Hugh Grant, film çekimlerinin tamamlanmasının ardından Serik´te tatil yapmaya karar verdi. Grant, film çekimleri için birlikte geldiği eşi Anna Elisabet Eberstein ve çocuklarıyla çekimler sırasında da konakladığı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel´i tercih etti. Hugh Grant ve ailesinin bu ay sonuna kadar tatillerini devam ettireceği öğrenildi.
Hugh Grant´ın, film çekimleri sırasında hayran kaldığı Türkiye´de tatil yapmak istediği ve bu nedenle ailesini de buraya getirttiği belirtildi. Grant ve eşi, tatilleri sırasında konakladıkları otele ait Regnum Carya Golf Club´de golf oynadı. DHA-Magazin Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-03-22 19:58:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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