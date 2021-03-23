Barbaros Mahallesi’nde kentsel çevre düzenlemesi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barbaros Mahallesi’nde kentsel çevre düzenlemesi başladı

İHA

Barbaros Mahallesi’nde kentsel çevre düzenlemesi başladı

Manavgat Belediyesi, Yayla ve Emek Mahallelerini birbirine bağlayan Barbaros Caddesi Kentsel Çevre Düzenleme projesinin açılışını yaptı. Bölgeyi modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturacak olan büyük cadde ve çevre düzenleme projesi, kaldırım taşlarının sökülmesiyle başladı.
Manavgat Belediyesi, Barbaros Caddesi düzenleme projesinin ilk çalışmasına kaldırım taşlarını sökerek başladı. Cadde düzenleme çalışmalarının ilk etabında aydınlatma direkleri yer altına alınacak. Manavgat Belediyesi ekipleri çalışmalarını öncelikle CLK Enerji Akdeniz Elektrik İdaresi ile paralel olarak yürütecek. Manavgat Belediyesi’nin köklü düzenleme yapacağı cadde üzerinde ticari faaliyetlerin yoğun olarak devam etmesinin yanı sıra Cuma Pazarı, Cumhuriyet Polis Karakolu, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu da bu bölgede bulunuyor. Çalışmalar kapsamında 1.8 km uzunluğundaki caddede 16 bin metrekarelik sert zemin döşemesi yapılacak. Cadde engelli vatandaşların kullanımına da uygun hale getirilecek.

“Çevre düzenlemesiyle güzelleşecek”
Proje kapsamında, ana cadde üstünde bulunan eski bina cepheleri yeniden tasarlanarak, gölgeliklerin revizyonu ile daha modern bir görüntüye kavuşacak. Bölgede park sorunu olması nedeniyle 270 aracın park etmesine imkan verecek. Ceplerin oluşturulmasının yanı sıra, kent mobilyaları ve dekoratif aydınlatmalarla ana cadde planlı bir görünüme kavuşmuş olacak. Manavgat Belediyesi, Akdeniz’in simgesi turunç ağaçlarını da kaldırımlara dikecek. Ayrıca, elektrik hatları da yer altına alınarak mevcut cadde, daha yeşil ve daha modern olacak.

“Kentimizi geleceğe hazırlıyoruz”
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Emek ve Yayla Mahallelerini birbirine bağlayan caddenin kentin en önemli ana arterlerinden birisi olduğunu dile getirdi. Başkan Sözen, “Barbaros Caddesi çevre düzenleme projemizin tamamlanmasıyla birlikte, bölgemiz hem modern bir yapıya kavuşmuş olacak hem de ulaşım açısından düzenli ve güvenli olacak. Hızla büyüyen Manavgat’ımızı, kentsel düzenleme çalışmaları ile en iyi şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Üniversite öğrencilerinin ve turizm çalışanlarının da yoğun olarak ikamet ettiği mahallelerimizde ilk çalışmamızı bugün başlattık. Caddemizde güvenli yaya arterleri, aydınlatmanın yeterli olması, esnafların ticari faaliyetlerinin canlanması, alışveriş ve gezintinin cazip hale gelmesini hedefliyoruz. Projemiz, kentimize ve vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kekova'da Rus turist hareketliliği
YEREL HABERLER Kekova'da Rus turist hareketliliği
Shopping tartışmasında esnaf dernek başkanına saldırı Başından yaralanan dernek başkanı şikayetçi oldu Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Shopping tartışmasında esnaf dernek başkanına ...
Antalyaspor, puanları iç sahada topladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, puanları iç sahada topladı
Antalya’da toplu yaşam alanları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Antalya’da toplu yaşam alanları dezenfekte ediliyor
Sanayiciye çatı GES için finansman desteği Çatı GES finansmanı için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Sanayiciye çatı GES için finansman desteği Çatı GES ...
UMKE personelinin çamur ve su geçiş sınavı
YEREL HABERLER UMKE personelinin çamur ve su geçiş sınavı
Plastik kasa hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Plastik kasa hırsızları suçüstü yakalandı
Küçük kızın hasta köpeğin başındaki “ne olur ölmesin” diye ağlayışları yürekleri burktu
YEREL HABERLER Küçük kızın hasta köpeğin başındaki “ne olur ölmesin” ...
Küçük kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı Olay sonrası vatandaşlar “Allah belanı versin, beter ol” diye bağırdı
YEREL HABERLER Küçük kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı Olay ...
Denize düşen vatandaş ile sağlık görevlileri arasında ilginç diyalog
YEREL HABERLER Denize düşen vatandaş ile sağlık görevlileri arasında ...
Ünlü aktör Hugh Grant ve ailesi Antalya´da tatil yapıyor
YEREL HABERLER Ünlü aktör Hugh Grant ve ailesi Antalya´da tatil ...
Çamaşır suyuyla aracını yıkadıktan sonra fenalaşıp ölen adamın komşuları yaşananlara inanamadı
YEREL HABERLER Çamaşır suyuyla aracını yıkadıktan sonra fenalaşıp ...
Hurda kağıt toplayan gencin dövülüp, motosikletinin yakılma anı kamerada
YEREL HABERLER Hurda kağıt toplayan gencin dövülüp, motosikletinin ...
Villada kaçak parti yapan 14 kişiye ceza yağdı
YEREL HABERLER Villada kaçak parti yapan 14 kişiye ceza yağdı
Antalya'nın içme suyu kaynağından çuvallar dolusu çöp çıkartıldı
YEREL HABERLER Antalya'nın içme suyu kaynağından çuvallar dolusu çöp ...
Kağıt toplayıcısının darp anı ve motosikletinin yakılması güvenlik kamerasında Motosikletini ezdikleri kağıt toplayıcıyı döverek hastanelik ettiler
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcısının darp anı ve motosikletinin ...
İtfaiyenin yangına ulaşma mücadelesi
YEREL HABERLER İtfaiyenin yangına ulaşma mücadelesi
Karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karla mücadele çalışmaları sürüyor
Başkan Topaloğlu'ndan KESDER Başkanına yapılan saldırıya kınama
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu'ndan KESDER Başkanına yapılan ...
Başkan Böcek : “Tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmek için hazırız”
YEREL HABERLER Başkan Böcek : “Tarihi sorumluluğumuzu yerine ...
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı Demir saçlarla örülü depoda çıkan yangını itfaiye erleri kilit üstüne kilit açarak söndürebildi İtfaiye ekipleri önce dar sokaklarda parklar yüzünden ilerleyemedi, demir saçlı deponun kilitlerini ve saçlarını keserek içeriye girebildi Dar sokaklara yapılan araç parkları mahalle muhtarı ile vatandaşların tepkisini çekti
YEREL HABERLER Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve ...
Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya’da korkutan görüntüler Canı sıkıldığı için dışarı çıktı “Kırmızıya dönsün Antalya, insanoğluna az bile” dedi "Allah nasibime korona olmayı yazmadıysa ben olmam"
YEREL HABERLER Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya’da korkutan ...
Villada 'pes' dedirten kaçak havuz partisi Jandarma yakalamaktan, vurdumduymazlar eğlemekten bıkmadı 15 kişiye 76 bin TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Villada 'pes' dedirten kaçak havuz partisi Jandarma ...
Vakaların arttığı Antalya'da kurallara uyulmuyor
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Antalya'da kurallara uyulmuyor