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7 ülke terörle mücadele için Antalya'da buluşuyor

DHA

7 ülke terörle mücadele için Antalya'da buluşuyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Afganistan, Irak ve Pakistan fiziki, Çin, İran ve Rusya'nın ise çevrimiçi katılacağı 'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı' Antalya'da yapılacak. TBMM Başkanı Şentop, hem terörle mücadele hem de Covid-19 salgınına karşı bölgesel iş birliğinin çok önemli olduğunu söyledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlık edeceği ve açılış konuşmasını yapacağı 'Terörizmle Mücadele Ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı' 25 Mart 2021 perşembe günü saat 09.30'da Belek'teki Sueno Hotels'te gerçekleşecek. Afganistan, Irak ve Pakistan heyetlerinin fiziki olarak iştirak edeceği toplantıya Çin, İran ve Rusya ise çevrimiçi olarak katılacak.
KİMLER KATILIYOR
TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Halk Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaıser, Irak Temsilciler Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Muhammad Ridha Al Haidar'ı Antalya'da misafir edecek. Toplantıya Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, İran İslami Danışma Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Mojtaba Zonoori, Rusya Federasyonu Devlet Duması Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy ise çevrimiçi katılan isimler olacak.
ŞENTOP: BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ
Konferansa ilişkin görüşlerini dün yaptığı yazılı açıklama ile duyuran TBMM Başkanı Şentop ise hem terörle mücadele hem de Covid-19 salgınına karşı bölgesel iş birliğinin çok önemli olduğunu belirtti. Açıklamasında Türkiye'nin bölge ülkeleriyle her türlü iş birliğine ve yardıma hazır olduğuna işaret eden Şentop, "Hem salgın sürecini hem de terörle mücadele sürecini aynı kefeye koyarsak, salgından ve terörden arındırılmış bir bölge hepimizin hedefidir. Şimdiden toplantıya katkı sağlayacak ülkelere memnuniyetimi iletmek isterim" dedi.
İRAN'DAN VİDEO MESAJ
İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da konferansın açılışına bir video mesaj gönderecek. Toplantıda Türkiye'yi, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, ihtisas komisyonları başkan ve başkanvekilleri, parlamenter asambleler nezdindeki Türk delegasyonlarının başkanları, parlamentolar arası dostluk grubu başkanları ve milletvekilleri arasından oluşturulan ve TBMM Başkanı Şentop'un başkanlık edeceği heyet temsil edecek.
COVİD-19'A KARŞI İŞBİRLİĞİ
TBMM Başkanı Şentop hem toplantının açılış konuşmasını yapacak hem de açılış oturumunu yönetecek. İki gün sürecek konferansta 'Covid-19 Politikalarının Koordinasyonunda Bölgesel İş Birliği ve Bağlantılılığın Artırılması' ve 'Bölgesel Barış ve Refah için Terörizmle Mücadelede Dayanışmanın Güçlendirilmesi' başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek. Konferansın sonunda katılımcı ülkeler tarafından ortak bir deklarasyon yayımlanacak ve deklarasyonda, Covid-19 gibi salgınlar da dahil olmak üzere uluslararası sorunların ve terör gibi küresel tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik dayanışma ve iş birliği vurgusu yapılacak.
2022'DE RUSYA'DA OLACAK
Türkiye, ilki 2017 yılında Pakistan'da yapılan toplantının 3'üncüsüne de İstanbul'da ev sahipliği yapmıştı. Antalya'daki toplantı Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı ikinci toplantı olurken beşinci konferansın ise 2022 yılı içerisinde Rusya Federasyonu Parlamentosu'nun ev sahipliğinde Moskova'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-03-23 11:28:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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