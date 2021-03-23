Antalya’da yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi

Antalya’da sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi.
Dün güneşli havanın hakim olduğu turizm başkenti Antalya’da, gece geç saatlerde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini sürdürerek yerini sağanağa bıraktı. Hava sıcaklığının 12 derece, nem oranının ise yüzde 100 ölçüldüğü kentte, yağış nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boşaldı, falezlerden dökülen yağmur suyu ise denizin bir bölümünü kahverengiye bürüdü. Cadde ve sokaklarda sakinlik göze çarparken, yollarda ve iş yerleri önünde su birikintileri oluştu. Esnaf oluşabilecek su baskınlarına karşı ise kendi yöntemleriyle önlem aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışlı havanın kenti Cuma günü terk etmesi bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.