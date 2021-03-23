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Akdeniz Üniversitesi’ne erişilebilir üniversitesi ödülü Özlenen Özkan ödülünü Emine Erdoğan’dan aldı

İHA

Akdeniz Üniversitesi’ne erişilebilir üniversitesi ödülü Özlenen Özkan ödülünü Emine Erdoğan’dan aldı

Akdeniz Üniversitesi, “Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri” kapsamında Erişilebilir Üniversite kategorisinde birinci oldu. Ödülünü Emine Erdoğan’dan alan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Engelli öğrencilerimiz için eğitim ortamını uygun hale getirmek için çalışıyoruz. Bu ödül yeni çalışmalar için cesaret verdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “2020 Erişilebilirlik Yılı” kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları desteklemek amacıyla yapılan “Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri” düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Akdeniz Üniversitesi “Erişilebilir Üniversiteler” kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ‘Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni’nde Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı.

“9 kategoride bin 75 başvuru yapıldı”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Erişilebilirlik Ödülleri, engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bilimsel araştırmalar, başarılı projeler, hayata geçirilen uygulamalar ve sunulan hizmetler için verildi. Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler, Erişilebilir Dijital Uygulamalar, Erişilebilir Kamu ve Kurum Kuruluşları, Erişilebilir Üniversiteler, Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri, Erişilebilir İşyerleri, Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri, Erişilebilirlik Alanında Bilimsel Çalışmalar ve Projeler ve Erişilebilir Medya İçeriği kategorilerinde toplam bin 75 başvuru yapıldı.

“En önemli hedef engelsiz kampüs”
Engelsiz üniversite anlayışıyla çalışmalarını yürüten Akdeniz Üniversitesi, Erişilebilir Üniversiteler kategorisinde jüri değerlendirmesi ile Türkiye birincisi oldu. Akdeniz Üniversitesi olarak böyle anlamlı bir ödülü almaktan büyük onur duyduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, erişilebilir bir üniversite olmak ve engelli öğrenciler için eğitim ortamını uygun hale getirerek tüm öğrenciler için eşit koşullarda eğitim hakkı sunmanın en önemli hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Akdeniz Üniversitesi’nin engelli dostu üniversite olduğunu ifade eden Rektör Özkan, “Tüm öğrencilerimiz yaşadıkları sorunları azim ve inançla aşmaya çalışırken, biz de onlara bu uğraşlarında destek vermeye çalışıyoruz. Bu yıl itibarıyla 149 engelli öğrencimiz eğitim alıyor. Öğrencilerimizin 22’si görme, 26’sı fiziksel ve 11’i işitme engelli. Her engel grubunun ihtiyaçları birbirinden farklı. Biz, Engelli Öğrenci Birimimiz ile bu ihtiyaçları karşılamak, engelli gençlerimizin engelleri aşması için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Pandemi sürecinde çalışmalar durmadı”
Aldıkları ödüllerin yaptıkları çalışmaların amacına ulaştığı konusunda kendilerini sevindirirken, yeni çalışmalar yapmak için de motive ettiğini söyleyen Rektör Özkan, yaptıkları bazı çalışmaları şöyle sıraladı; “Engelli öğrencilerimize alan derslerinde ve temel bilgi teknoloji derslerinde Kılavuzum Ol Projemiz ile akran ve uzman desteği sağlıyoruz. Fakültelere ve sosyal alanlara yönelik geliştirilen engelsiz yönlendirme ve bilgilendirme projemizi tüm kampüs için oluşturuyoruz. Pandemi sürecinde de öğrenim gören engelli öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde derslere aktif katılımlarının sağlanması için özel önlemler aldık. Engelli öğrencilerimizin ders seçimleri, ders kayıtları, bireysel uyarlama mektuplarının hazırlanması gibi konularda öğrencilerimize bireysel destek sağlıyoruz.”

“Engelli öğrenci birimine özel teşekkür”
“Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam” sloganıyla toplumsal farkındalığın artması için yapılan bu projenin hem kişileri hem de kurumları harekete geçirmede önemli katkıları olacağını söyleyen Rektör Özkan, “Bu vesilesiyle toplumsal konularda çizdiği vizyon ile bize rehberlik yapan, yaptığımız tüm çalışmalarda desteğini hissettiğimiz Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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