Bilim Merkezi deneme eğitimlerine başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilim Merkezi deneme eğitimlerine başladı

İHA

Bilim Merkezi deneme eğitimlerine başladı

Kepez’de kurulan Antalya Bilim Merkezi’nde deneme eğitimleri başladı.
Geçmiş yıllarda Antalya’nın ‘beyaz altını’ pamuğu, kumaş ve iplik haline getiren Dokuma Fabrikası, dönüştürüldüğü bilim merkeziyle de bilgi, teknoloji alanında üretmeye, ülkenin geleceğine katkı sağlamaya devam ediyor. Kepez Belediyesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliği ile eski Dokuma Fabrikası’nda 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi, gençlere ve çocuklara kapılarını açtı Türkiye’nin en nitelikli astronomi bölümünün de kurulacağı bilim merkezi, 14 ayrı sergi teması ve 6 farklı atölyesiyle öğrencilere hizmet vermeye başladı.

“Antalya Bilim Merkezi’nde deneme eğitimleri başladı”
Deneme eğitimlerinin başladığı ve resmi açılışı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılacak olan Antalya Bilim Merkezi, bugüne kadar farklı yaş gruplarından yüzlerce öğrenciyi bilgi ve teknolojiyle buluşturdu. Merkez ve ilçelerdeki ortaokul, liseler ile Akdeniz Üniversitesi’nden gelen öğrenciler, bilim merkezinin atölyelerinde, fen bilimleri ile teknolojiye yönelik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Öğrenciler, eğitim çalışmalarını öğretmenlerinin ya da bilim merkezinin uzman eğitmenlerinin gözetiminde yapıyor. Akdeniz bölgesinde ilk ve tek olan Antalya Bilim Merkezi’nin imkanları, ilim ve teknoloji alanında projelerini geliştirmek isteyen öğrencelere, okullarında fen bilimleri laboratuarı bulunmayan okullara da müracaat etmeleri halinde sunuluyor.

“Yakın illerdeki öğrencilere de hizmet verecek”
DokumaPark alanının içerisinde bulunan Antalya Bilim Merkezi, sadece öğrencilerin değil, bilgiye, teknolojiye, fen bilimlerine ilgi duyan, araştırmak ve öğrenmek isteyen her yaş grubundan bireyin de hizmetinde olacak. Antalya Bilim Merkezi, yakın illerdeki öğrencilere de hizmet verecek.

“Gençlerimiz bilgiyi konuşsun istiyoruz”
Ülkenin geleceği olan gençleri ve çocukları, Antalya Bilim Merkezi’nde bilim ve teknolojiyle buluşturmuş olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Gençlerimiz, bilgiyi konuşsun istiyoruz. Teknolojiyi, bilimi, tarımı, teknoloji tasarımını, doğada yaşayan canlıları konuşsun istiyoruz. Onların gündemi bilimsel bilgi olsun istiyoruz. Gençlere yönelik bir yatırımımız olan Antalya Bilim Merkezi’nde deneme eğitimlerine başladık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz Üniversitesi’ne erişilebilir üniversitesi ödülü Özlenen Özkan ödülünü Emine Erdoğan’dan aldı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’ne erişilebilir üniversitesi ...
Eşini öldüren katil zanlısına adliye önünde arkadaşlarından şaşırtan destek "Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey’" Katil zanlısı arkadaşlarının desteğine "Bu memlekete gezdirmem kimseyi, rahat ol sen” diye karşılık verdi Katil zanlısı adliyeye sevk edildi Katil koca silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı Şikayetçi olmadı, aynı gün hayatından oldu
YEREL HABERLER Eşini öldüren katil zanlısına adliye önünde ...
Antalya’da yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Antalya’da yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi
Kadir Ayar: “ Kulübümüze iyi bir armağan vermek istiyoruz”
YEREL HABERLER Kadir Ayar: “ Kulübümüze iyi bir armağan vermek ...
'Düzensiz beslenme ve hareketsizlik, çocukların bağışıklık sistemini etkileyebilir'
YEREL HABERLER 'Düzensiz beslenme ve hareketsizlik, çocukların ...
Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun spreyi çok başarılı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun ...
DNA uyuştu, annesi 'Gitti Ramazanım' diye gözyaşı döktü
YEREL HABERLER DNA uyuştu, annesi 'Gitti Ramazanım' diye gözyaşı ...
Belediyeye ait 39 adet krom kapağı çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Belediyeye ait 39 adet krom kapağı çalan şüpheli ...
Akdeniz'de aslan balığı sürüsü görüntülendi
YEREL HABERLER Akdeniz'de aslan balığı sürüsü görüntülendi
Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor
YEREL HABERLER Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi ...
7 ülke terörle mücadele için Antalya'da buluşuyor
YEREL HABERLER 7 ülke terörle mücadele için Antalya'da buluşuyor
Ramazan Özkan’ın cenazesi annesinin gözyaşları arasında morgdan alındı 8 gün kayıp olarak aranan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Ramazan Özkan’ın cenazesi annesinin gözyaşları ...
Kekova'da Rus turist hareketliliği
YEREL HABERLER Kekova'da Rus turist hareketliliği
Barbaros Mahallesi’nde kentsel çevre düzenlemesi başladı
YEREL HABERLER Barbaros Mahallesi’nde kentsel çevre düzenlemesi ...
Shopping tartışmasında esnaf dernek başkanına saldırı Başından yaralanan dernek başkanı şikayetçi oldu Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Shopping tartışmasında esnaf dernek başkanına ...
Antalyaspor, puanları iç sahada topladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, puanları iç sahada topladı
Antalya’da toplu yaşam alanları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Antalya’da toplu yaşam alanları dezenfekte ediliyor
Sanayiciye çatı GES için finansman desteği Çatı GES finansmanı için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Sanayiciye çatı GES için finansman desteği Çatı GES ...
UMKE personelinin çamur ve su geçiş sınavı
YEREL HABERLER UMKE personelinin çamur ve su geçiş sınavı
Plastik kasa hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Plastik kasa hırsızları suçüstü yakalandı
Küçük kızın hasta köpeğin başındaki “ne olur ölmesin” diye ağlayışları yürekleri burktu
YEREL HABERLER Küçük kızın hasta köpeğin başındaki “ne olur ölmesin” ...
Küçük kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı Olay sonrası vatandaşlar “Allah belanı versin, beter ol” diye bağırdı
YEREL HABERLER Küçük kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı Olay ...
Denize düşen vatandaş ile sağlık görevlileri arasında ilginç diyalog
YEREL HABERLER Denize düşen vatandaş ile sağlık görevlileri arasında ...
Ünlü aktör Hugh Grant ve ailesi Antalya´da tatil yapıyor
YEREL HABERLER Ünlü aktör Hugh Grant ve ailesi Antalya´da tatil ...