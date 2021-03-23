AK Parti Antalya, 7’nci Olağan Büyük Kongrede tam kadro Ankara’da olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Antalya, 7’nci Olağan Büyük Kongrede tam kadro Ankara’da olacak

İHA

AK Parti Antalya, 7’nci Olağan Büyük Kongrede tam kadro Ankara’da olacak

AK Parti Antalya İl Teşkilatı 24 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek olan AK Parti 7’nci Olağan Büyük Kongresi’nde tam kadro Ankara’da olacağını bildirdi. Konu ile ilgili konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, “AK Parti gücünü milletin kendisinden almaktadır” dedi.
AK Parti 7’nci Olağan Büyük Kongresi 24 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da Ankara Kapalı Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. ‘Türkiye için güven ve istikrar’ sloganıyla gerçekleşecek kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 manifestosunu açıklayacak. 81 ilden geniş katılımın sağlanacağı kongrede AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş ve teşkilat mensupları tam kadro Ankara’da olacak.

“Coşku ve heyecanı yaşıyoruz“
AK Parti Antalya İl Teşkilatı olarak milletimiz adına 7. Olağan Büyük Kongre heyecanı ve coşkusunu yaşadıklarını söyleyen AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, “ Dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 manifestosunu işaret ettiği kongremizde güçlü ve büyük Türkiye’nin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. AK Parti gücünü milletin kendisinden almaktadır. Sadece Türkiye’ye değil, dünyaya yön verecek vizyon kararların açıklanacağı bu tarihi anlarda Antalya teşkilatları olarak liderimizin yanında olmanın gururunu yaşayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede 
YEREL HABERLER Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca ...
Bilim Merkezi deneme eğitimlerine başladı
YEREL HABERLER Bilim Merkezi deneme eğitimlerine başladı
Akdeniz Üniversitesi’ne erişilebilir üniversitesi ödülü Özlenen Özkan ödülünü Emine Erdoğan’dan aldı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’ne erişilebilir üniversitesi ...
Eşini öldüren katil zanlısına adliye önünde arkadaşlarından şaşırtan destek "Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey’" Katil zanlısı arkadaşlarının desteğine "Bu memlekete gezdirmem kimseyi, rahat ol sen” diye karşılık verdi Katil zanlısı adliyeye sevk edildi Katil koca silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı Şikayetçi olmadı, aynı gün hayatından oldu
YEREL HABERLER Eşini öldüren katil zanlısına adliye önünde ...
Antalya’da yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Antalya’da yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi
Kadir Ayar: “ Kulübümüze iyi bir armağan vermek istiyoruz”
YEREL HABERLER Kadir Ayar: “ Kulübümüze iyi bir armağan vermek ...
'Düzensiz beslenme ve hareketsizlik, çocukların bağışıklık sistemini etkileyebilir'
YEREL HABERLER 'Düzensiz beslenme ve hareketsizlik, çocukların ...
Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun spreyi çok başarılı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun ...
DNA uyuştu, annesi 'Gitti Ramazanım' diye gözyaşı döktü
YEREL HABERLER DNA uyuştu, annesi 'Gitti Ramazanım' diye gözyaşı ...
Belediyeye ait 39 adet krom kapağı çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Belediyeye ait 39 adet krom kapağı çalan şüpheli ...
Akdeniz'de aslan balığı sürüsü görüntülendi
YEREL HABERLER Akdeniz'de aslan balığı sürüsü görüntülendi
Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor
YEREL HABERLER Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi ...
7 ülke terörle mücadele için Antalya'da buluşuyor
YEREL HABERLER 7 ülke terörle mücadele için Antalya'da buluşuyor
Ramazan Özkan’ın cenazesi annesinin gözyaşları arasında morgdan alındı 8 gün kayıp olarak aranan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Ramazan Özkan’ın cenazesi annesinin gözyaşları ...
Kekova'da Rus turist hareketliliği
YEREL HABERLER Kekova'da Rus turist hareketliliği
Barbaros Mahallesi’nde kentsel çevre düzenlemesi başladı
YEREL HABERLER Barbaros Mahallesi’nde kentsel çevre düzenlemesi ...
Shopping tartışmasında esnaf dernek başkanına saldırı Başından yaralanan dernek başkanı şikayetçi oldu Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Shopping tartışmasında esnaf dernek başkanına ...
Antalyaspor, puanları iç sahada topladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, puanları iç sahada topladı
Antalya’da toplu yaşam alanları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Antalya’da toplu yaşam alanları dezenfekte ediliyor
Sanayiciye çatı GES için finansman desteği Çatı GES finansmanı için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Sanayiciye çatı GES için finansman desteği Çatı GES ...
UMKE personelinin çamur ve su geçiş sınavı
YEREL HABERLER UMKE personelinin çamur ve su geçiş sınavı
Plastik kasa hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Plastik kasa hırsızları suçüstü yakalandı
Küçük kızın hasta köpeğin başındaki “ne olur ölmesin” diye ağlayışları yürekleri burktu
YEREL HABERLER Küçük kızın hasta köpeğin başındaki “ne olur ölmesin” ...
Küçük kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı Olay sonrası vatandaşlar “Allah belanı versin, beter ol” diye bağırdı
YEREL HABERLER Küçük kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı Olay ...