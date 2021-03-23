5 yıldızlı otelde yıkım gerginliği



Mithat ABAKANÖmer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde belediye tarafından yapılmak istenen yıkım öncesinde otel personeliyle zabıta görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik, Antalya İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından sona erdi. İş makinesinin önünde durarak, otele girmesini önleyen personel, mahkemenin kararını alkışlarla karşıladı.

Manavgat'ın Çolaklı turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin bahçesinden yol geçtiği iddiasıyla başka bir otel yetkilileri tarafından yapılan şikayet üzerine Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından 11 Mart'ta yıkım kararı tebliğ edildi. Nisan başında sezon açılışı yapmayı planlanan otel yetkilileri gelen yazıyla şaşırdı. Yazıda otelin bahçesinde bulunan havuzun bir kısmı ve bazı müştemilatların yıkım kararı üzerine yetkililer çeşitli görüşmeler yapmalarına rağmen herhangi bir sonuç elde edemedi.

PERSONEL YOLU KAPATTI

Bugün sabah saatlerinde Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleri ve çok sayıda zabıta personeli yıkım için otelin önüne geldi. Otelde sezon için hazırlık yapan personel, zabıtaların yıkım için geldiğini görünce, iş makinelerinin gireceği yeri çeşitli araçlarla kapattı. Otel çalışanlarıyla zabıta görevlileri arasında gerginlik yaşanırken Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

'İŞİNİZE VE İŞ YERİNİZE SAHİP ÇIKMANIZ DA ÇOK ÖNEMLİ'

Otel avukatları tarafından Antalya İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma kararı için başvuru yapıldı. İdare mahkemesi kararı beklenirken, otel genel koordinatörü Süleyman Gürpınar, iş makinelerinin önüne set çeken personele çeşitli uyarılarda bulundu. Gürpınar, yanlışlığın mahkemede mutlaka düzeltileceğine inandıklarını belirterek, "Siz, hepiniz haklısınız. İşinize ve iş yerinize sahip çıkmanız da çok önemli. 1 Nisan'da otelimizi açıyoruz. Ama şimdi burada bulunan zabıta arkadaşlarımız da görevlerini yapıyor. Bu arkadaşlar yabancı değil, hepsi Manavgat'ın çocuğu. Biz mahkemenin en iyi kararı vereceğine inanıyoruz. Karar aleyhimize bile olsa Manavgat Belediyemiz bu yolu 1 hafta içinde gece gündüz çalışarak yapacaktır, bundan emin olun. Lütfen kötü bir kelime kullanarak hem bizi hem de kendinizi zor durumda bırakmayın. Biz gereğini yapıyoruz. Şimdi lütfen içeri girin" dedi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Otel çalışanları genel koordinatör Süleyman Gürpınar'ın sözlerine alkışlarla karşılık verdi. Otel bahçesinde personel, otel dışında da yıkım ekibi, zabıta görevlileri ve jandarma bir süre bekledikten sonra mahkemenin yürütmenin durdurma kararı verdiği belirtildi. Otel çalışanları mahkemenin kararını uzun süre alkışladı. Mahkeme kararı üzerine yıkım ekipleri bölgeden ayrıldı.

Otel genel koordinatörü Süleyman Gürpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahse konu arazinin, kapatılan Çolaklı Belde Belediyesi döneminde kendi kullanımlarına verildiğini belirterek, "Biz burada arazi için belediyeye kullanma bedeli ödüyoruz. Ayrıca arazi üzerinde bulunan müştemilat için 3 yılda bir yapılan ihaleye katılıyoruz ve kira ödüyoruz" dedi.

Yaşananların bir kişinin şikayeti üzerine ortaya çıktığını ifade eden Gürpınar, "Burada imarda bir yol var ama Çolaklı Belediyesi sahil düzenlemesini yaparken, 510 metre ileride yol olduğunu göz önüne alıp buraya yol yapmaktan vazgeçti yani kamu yararı görmedi. Şimdi şikayet üzerine Manavgat Belediyesi yıkım kararı aldı" diye konuştu.

'NEYSE Kİ MAHKEME BU YANLIŞLIĞI DÜZELTTİ'

Oteli 1 Nisan'da açmayı planladıklarını ve çalışma yaptıklarını anlatan Gürpınar, şöyle dedi:

"Yıkım kararı bize 11 Mart'ta tebliğ edildi. Biz de çok şaşırdık. Bunun tam sezon başlamadan hemen önce yapılmak istenmesi etik olarak çok üzücüydü. Neyse ki mahkeme bu yanlışlığı düzeltti. Hem biz hem de bizden sonra Gündoğdu'ya kadar aynı güzergah üzerinde bulunan bütün oteller şimdilik yıkımdan kurtuldu. Bu arada bize gerekli kolaylığı gösteren Manavgat Belediyesi ekiplerine ve sabırla arkadaşlarımızı yatıştıran jandarma personeline teşekkür ediyoruz."DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA

2021-03-23 15:34:05



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