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8 yerinden bıçakladığı kadını 'öldü' diye bırakan sanığın, ömür boyu hapsi istendi

DHA

8 yerinden bıçakladığı kadını 'öldü' diye bırakan sanığın, ömür boyu hapsi istendi


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şennur N.'nin (49) kardeşi Şenay Y.'yi (47) 8 yerinden bıçaklayan, iddiaya göre öldüğünü düşünerek bırakan Süleyman Tümbek'in (45), ömür boyu hapsi istendi.
Olay, geçen yıl 25 Ağustos günü öğle saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 451 Sokak'ta meydana geldi. Otomobiliyle bir binanın giriş katındaki güzellik salonuna gelen Süleyman Tümbek, kız arkadaşı Şennur N.'nin o an balkonda oturan kardeşi Şenay Y.'yi, boyun ve karın bölgesinden bıçakladı. Saldırıyı gören Şennur N., Süleyman Tümbek'e engel olmak istedi. Ancak Tümbek, Şennur N.'yi bıçak tehdidiyle engelledi, ardından geldiği otomobille kaçtı. 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Şenay Y., çevredekiler tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Şenay Y. ameliyat edilirken, polis, Süleyman Tümbek'i bir gün sonra saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından Süleyman Tümbek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
'BIÇAK ŞENAY'IN KULAĞINA DENK GELMİŞ'
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın üçüncü duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Tümbek SEGBİS aracılığıyla katılırken, şikayetçiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Şikayetçi avukatı, müvekkili Şenay Y. ile sanık arasında husumet bulunduğunu belirterek, "Müvekkilim bu olay sebebiyle hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmıştır. Çok sayıda bıçak darbesi almıştır. Bu nedenle, eylemin kasten insan öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu düşüncesindeyiz ve bu şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.
ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın olay günü katılanlara yönelik olarak 'Sizinle işim daha bitmedi' diyerek tehditte bulunduğunu belirterek, "Sanığın katılan Şenay Y.'ye yönelik gerçekleştirmiş olduğu eylemde darbe sayısı, meydana gelen yaralanmanın niteliği ve öldürmeye elverişli aletin kullanılması da nazara alınarak 'kasten öldürme' suçu ile cezalandırılması talep olunur" dedi.
Mahkeme heyeti, ömür boyu hapsi istenen sanığın tutukluluğuna devamına karar verirken, avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-03-23 15:40:35

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