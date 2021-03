HES kodlu anahtarlıklar HES kodları, kare kod haline getirilip anahtarlıklara yerleştirilecek

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun HES kodu uygulamasının genişletmesinin ardından Muratpaşa Belediyesi, pazardan berbere gittiği her yerde kağıda yazdığı kodu görevlilere okumak zorunda kalan ilçe sakinlerine pratik anahtarlık dağıtacak. HES kare kodlarının yer alacağı anahtarlıklar, semt pazarları, muhtarlıklar ve sabit noktalardan alınabilecek.

Covid19 risk haritasında çok riskli iller arasına giden Antalya’da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mart’ta yaptığı görüşmede birçok yere girişte HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirdi. Uygulama açık ve kapalı semt pazarlarından berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah ve düğün salonları, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, kütüphane, spor salonlarına kadar genişletildi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, son alınan kararla HES kodunun tam anlamıyla gündelik yaşamın parçası haline geldiğini söyledi. Daha önce seyahatlerde, kamu kurum, kuruluşları ve alışveriş merkezleri girişlerinde yapılan HES kodu sorgulamasının Antalya’da çok daha geniş bir kapsamda yapılmaya başlandığını belirten Başkan Uysal, ancak akıllı cep telefonu olmayan ya da uygulamayı kullanmakta zorlananlar için sorgulamaların sorun haline geldiğine dikkat çekti.



Semt pazarlarında sıkı kontrol

Pazardan berbere gittiği her yerde kağıda not aldığı kodu okumak zorunda kalan ya da uygulamayı kullanmakta zorlananlar için pratik bir çözüm olarak HES kodlu anahtarlıkları uygulamaya alacaklarını belirten Başkan Uysal, bu sayede özellikle semt pazarlarında kontrol sırasında olası yığılmaların önüne geçileceğini ve tam kontrolün sağlanacağını dile getirdi.



Dağıtım yerleri

Muratpaşa Belediyesi’nin pratik anahtarlıkları semt pazarları başta olmak üzere 20’ye yakın farklı noktadan dağıtılacak. Dağıtım noktalarına kurulacak bilgisayarlarla HES kodları, kare kod haline getirilecek ve anahtarlıklara yerleştirilip vatandaşlara teslim edilecek. En kısa sürede başlayacak dağıtımlar, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı pazar hariç her gün yapılacak. Üç Kapılar, Aydın Kanza Parkı, Kale Kapısı’yla birlikte Mark Antalya Alışveriş Merkezi, Güllük PTT, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı ve Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde sabit noktalar oluşturulacak.

