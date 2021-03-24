Turizmcilerden tatil dolandırıcılarına karşı barkod uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizmcilerden tatil dolandırıcılarına karşı barkod uyarısı

DHA

Turizmcilerden tatil dolandırıcılarına karşı barkod uyarısı


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)SON dönemde artan kopya internet siteleri ve sahte acenteler nedeniyle birçok tatilcinin mağdur edilmesinin ardından turizmciler yeni turizm sezonu öncesi tatil rezervasyonu yapmak isteyen vatandaşları uyardı. Resmi sitelerde bulunan ve TÜRSAB'a kayıtlı oteller ve acentelerin sitelerinde barkod bulunduğunu ifade eden turizmciler oradan mutlaka sitelerin gerçekliğinin kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti. 
Koronavirüs salgınıyla birlikte her sektör internet satışında gelişme sağladı. Turizm sektörünün bir parçasını oluşturan internetten tatil satışları pandemiyle birlikte yoğunluk gösterdi. Ancak dolandırıcılar da internet satışlarının artmasıyla birlikte sahte siteler ve sahte acenteler kurarak tatil satın almak isteyenleri mağdur etmeye başladı. Turizmciler, son yıllarda çok sayıda şikayetin olduğu sahte site ve acente mağduriyetinin yaşanmaması için tatil satın alırken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla uyarılarda bulundu.
TÜRSAB'IN BARKOD DETAYI
Kopya sitelerle insanları kandıran dolandırıcıların tuzağına düşmemek için tatil satın almak isteyenlerin ilk önce dikkat etmesi gerekenlerin başında; internet sitesinin kendi kimliğini oluşturan ve TÜRSAB'da tanımlı olan barkodun olup olmadığı yer aldı. Otellerin gerçek sitelerinde ve gerçek acentelerin internet sitelerinde alt kısımda bulunan bu barkoda tıkladıkları zaman karşılarına o internet sitesinin profili ve bilgileri çıkıyor. Bu şekilde tatil satın almak isteyen kişiler dolandırıcıların tuzağına düşmekten kurtulabiliyor.
'MUTLAKA OTELE ULAŞIP TEYİT ETTİRSİNLER'
Konuyla ilgili konuşan Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Son dönemde paket turların yanı sıra online satışların olduğu siteler yoğunlukta. Kaldı ki bunu konaklama tesisleri ya da turizmin paydaşlarının her biri servislerini web üzerinden satışa sunuyor. Bu anlamda tatil talebinde bulunan ve satın alacak misafirlerimize önerimiz öncelikle bu sitelerin güvenilirliğine emin olmaları gerektiği. Herhangi bir otelden rezervasyon yaptıracaklarsa ya da bir acentenin sitesinden alacaklarsa onun gerçekten acentenin sitesi olduğu ve acentenin gerçekten o siteyle anlaşması olup olmadığı noktasında araştırma yapma gerekliliği var. Tabii bunu büyük acenteler için söylemiyorum ama genelde sonradan çıkmış, ismi çok duyulmamış olan siteler, acenteler veya otellerin sitelerinin kopyalanıp satış durumu söz konusu. Bu anlamda mutlaka hem o bölgenin otelciler derneği olabilir, bizlerin web sitesi olabilir, otellerin numaralarını bularak teyit etmekte fayda var" dedi.
'İKİ KEZ KONTROL ETMEKTE FAYDA VAR'
Kopya siteler konusunda çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Sili, "Bir diğer taraftan bunun yanı sıra dikkat etmeleri gereken başka bir husus daha var. Bir malı alırken çok düşük fiyatlı görüyorlarsa orada mutlaka şüphelenmeleri gerekiyor. Hemen satın almamaları gerekiyor. Kaldı ki bunu tatil amaçlı yapmayan bir sürü online site mevzu bahis olabilir. Sadece dolandırıcılık amacıyla kurulmuş siteler de var. Bu anlamda dikkatli olunmasında ve iki kez kontrol edilmesinde fayda görüyor ve tavsiye ediyorum" diye konuştu.
'BARKOD'A TIKLAYARAK SİTENİN RESMİ OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDEBİLİRLER'
Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi turizmci Cengiz Topçu da sitelerin altında TÜRSAB'a bağlı olduğunu gösteren barkodlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerken, şunları söyledi:
"Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle özellikle internet ortamı da seyahat hareketlerinde çok kullanılmaya başlandı. İnsanlar kendi uçuşlarını, konaklamalarını kendi tur organizasyonlarını ayarlamaya çalışıyor. Bu da birtakım mağduriyetlere sebep oluyor. Özellikle pandemi döneminde 2020 yılında bunun çok örneklerini yaşadık. İnternet mecrasında oluşan kopya acenteler ve oteller bu mağduriyetlerin en büyük sebebi olarak görülüyor. Biz seyahat hareketlerine katılacak tüketicilere şu uyarıyı yapmak istiyoruz. Herhangi bir seyahat acentesinden bir ürün alıyorlarsa o acentenin resmi olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Bütün seyahat acentelerinin barkodları var ve TÜRSAB'da tanımlı. Direkt barkoda girerek sitenin resmi olup olmadığını kontrol edebilirler. Ayrıca otellerden kendileri rezervasyon yaptırmak istiyorlarsa otelleri arayarak böyle bir rezervasyonun oluşup oluşmadığını veya acentenin onlara böyle bir hizmet verip vermediğini öğrenmeleri gerekiyor. Ama biz her zaman şunu söylüyoruz; seyahat hareketlerine katılacaksanız, tatil veya iş amaçlı yer değişikliği yapacaksanız, güvenilir acenteleri seçmeniz çok önemli' Tamam, bedeli biraz daha fazla olabilir ama en azından ödediğiniz paranın karşılığını almış olursunuz. Hem tatilinizde hem uçuşlarınızda hem organizasyonlarınızda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamış olursunuz."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2021-03-24 12:03:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HES kodlu anahtarlıklar HES kodları, kare kod haline getirilip anahtarlıklara yerleştirilecek
YEREL HABERLER HES kodlu anahtarlıklar HES kodları, kare kod haline ...
Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısı
YEREL HABERLER Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısı
Hareket halinde alev alan otomobili, vatandaşlar söndürdü
YEREL HABERLER Hareket halinde alev alan otomobili, vatandaşlar ...
Ödüllü kadın girişimciden 'Kadın Emeği Projesi' Proje kapsamında 25 kadına destek veriliyor
YEREL HABERLER Ödüllü kadın girişimciden 'Kadın Emeği Projesi' Proje ...
(ÖZEL) Antalyaspor Başkanı Yılmaz: Önceliğimiz Türkiye Kupası
YEREL HABERLER (ÖZEL) Antalyaspor Başkanı Yılmaz: Önceliğimiz ...
Motosikletli kuryeler isyan etti: “Ya teslim edeceksin ya öleceksin” Kuryeler siparişi veren müşterilere HES kodu zorunluluğu gelmesini istiyor
YEREL HABERLER Motosikletli kuryeler isyan etti: “Ya teslim ...
Corendon Airlines'ten Antalyaspor'a final hediyesi takım uçağı
YEREL HABERLER Corendon Airlines'ten Antalyaspor'a final hediyesi ...
Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
(ÖZEL) Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa ...
Türkiye 7.’si Fatma Nur Sezgen’e Kaymakam Yiğit’ten ödül
YEREL HABERLER Türkiye 7.’si Fatma Nur Sezgen’e Kaymakam Yiğit’ten ...
Makyaj çantasına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Makyaj çantasına gizlenen uyuşturucuyu narkotik ...
Bakan Soylu 'Bizimkiler yine avlanmaya çıktı ve bir av yakaladı' diyerek dev operasyonu duyurdu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "3 ton 860 kilo esrar Kocaeli'de limanda bir konteynerin içinde ele geçirildi" "Yakalanmaması için esrarı naneyle sarmışlar, bizimkiler için çok önemli değil" "Emniyet birimlerimizi, gümrük birimlerimizi tebrik ediyorum. Yine bir zehrin insanlığa bulaşmasını engellediler" "Sadece KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi" "FETÖ ile mücadeleden de hiçbir şekilde vazgeçmeyecek, yorulmayacağız ve bıkmayacağız"
YEREL HABERLER Bakan Soylu 'Bizimkiler yine avlanmaya çıktı ve bir ...
Başkan Böcek´ten `manevi oğlum´ dediği Balaban´a destek
YEREL HABERLER Başkan Böcek´ten `manevi oğlum´ dediği Balaban´a ...
Emekli resim öğretmeni `Ölmek istiyorum´ dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Emekli resim öğretmeni `Ölmek istiyorum´ dedikten ...
Ziyarete geldiği arkadaşını evinde ölü buldu
YEREL HABERLER Ziyarete geldiği arkadaşını evinde ölü buldu
Bakan Soylu: Kaçak sigara oranı yüzde 2,3'lere kadar çekildi
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Kaçak sigara oranı yüzde 2,3'lere kadar ...
Makas dehşetinde ölüm böyle geldi Antalya’daki makas faciasının görüntüleri ortaya çıktı Bir kişinin ölümüne, durakta bekleyen iki kadının yaralanmasına neden olan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı Yaralılardan Ayşen Menis: “Z’ çizerek sanki havadan uçarak geliyordu”
YEREL HABERLER Makas dehşetinde ölüm böyle geldi Antalya’daki makas ...
Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede (2)
YEREL HABERLER Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca ...
Otelde yıkım gerginliği Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelin bir bölümüne yıkım için gelen ekiplerle otel çalışanları arasında gerginlik yaşandı Gerginlik mahkemenin yürütmeyi durdurma kararıyla son buldu
YEREL HABERLER Otelde yıkım gerginliği Manavgat'ta 5 yıldızlı bir ...
8 yerinden bıçakladığı kadını 'öldü' diye bırakan sanığın, ömür boyu hapsi istendi
YEREL HABERLER 8 yerinden bıçakladığı kadını 'öldü' diye bırakan ...
Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları arasında toprağa verildi Karısına 5 el ateş eden katil kocanın ifadesi kan dondurdu “Amacım eşimi değil aynı motosikletteki H.B.'yi vurmaktı” "Ateş ettiğimde ikisi de motosikletten düştü. Kaçan H.P.'nin arkasından koşmak isterken Rabia beni durdurdu" "Eşim beni engellemeye çalışırken silah birkaç el ateş etti ve yere düştü" "Ben tekrar H.B.'nin arkasından koşup birkaç el daha ateş edip kaçtım"
YEREL HABERLER Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları arasında ...
5 yıldızlı otelde yıkım gerginliği
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelde yıkım gerginliği
Eski eş katili karantinaya alındı, duruşmaya katılamadı
YEREL HABERLER Eski eş katili karantinaya alındı, duruşmaya ...
Başkan Böcek´ten `manevi oğlum´ dediği Balaban´a destek
YEREL HABERLER Başkan Böcek´ten `manevi oğlum´ dediği Balaban´a ...