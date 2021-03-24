ASSİM, suya sahip çıkıyor Kırkgözler kaynağını tehdit eden kirliliğe dikkat çekmek için çevre temizliği yapılacak

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Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) bünyesinde oluşturan Çevre Komitesi, kentin su kaynaklarından Kırkgözler’de yaşanan kirliliğe dikkat çekmek için cumartesi bölgeye gidiyor. ‘Suyumuza Sahip Çıkıyoruz’ sloganıyla yapılacak etkinlikte çevre temizliği yapılacak, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Topluluğu gölet zeminini temizleyecek.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin aynı zamanda Avrupa’nın en büyük dernekler yerleşkesine ev sahipliği yapan ASSİM, kent ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi için sivil toplum çalışmalarına devam ediyor. Yerleşkede yer alan dernekler eğitimden kültür ve sanata, spordan turizme birçok konu başlığında platformlar oluştururken binlerce balığın ölümüyle sonuçlanan kentin önemli rekreasyon alanlarından Düden Çayı’nda yaşanan kirliliği araştırmak için kurulan Çevre Komitesi, bu kez Kırkgözler doğal su kaynağı için harekete geçti.



Temizlik dalışı

Kırkgözler kaynağını tehdit eden kirliliğe dikkat çekmek için komite, 27 Mart Cumartesi “Suyumuza Sahip Çıkıyoruz” sloganıyla bölgeye gidecek. Etkinlikte çevre temizliği yapılacak, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Topluluğu gölet zeminini temizleyecek. Herkesin katılımına açık olan etkinlik saat 11.00’de başlayacak.

ASSİM Çevre Komitesi’nde meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve doğa savunucuları yer alıyor. Kente içme suyunu sağlayan doğal kaynakların korunması için çalışan komite, Düden Çayı’ndaki kirliliğe ilişkin rapor çalışmalarını sürdürürken konuya ilişkin bir de belgesel hazırlığını yürütüyor.

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