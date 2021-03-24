Antalya'ya 5 yeni ambulans Ambulans sayısı 108 oldu

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Sağlık Bakanlığı tarafından Antalya'ya tahsis adilen 5 yeni ambulans Acil Sağlık İstasyonlarına teslim edildi.

İl Sağlık Müdürü Dr.Ünal Hülür yeni gelen ambulanslarla birlikte il genelinde bakanlık bünyesinde hizmet veren ambulans sayısının 108’e çıktığını söyledi. Antalya'da faal olarak 64 Adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun görev yaptığını hatırlatan Hülür, " 25 Adet İstasyon merkezde, 39 adedi ilçelerde konuşlanmış durumdadır. 66’sı faal 33’ü yedek olmak üzere 99 adet kara ambulansı, 2 adet 4x4 kar paletli ambulans, 2 adet dört sedyeli, 1 obez&yoğun bakım ve 3 motosiklet ambulans ve 1 helikopter ambulans olmak üzere 108 adet ambulansımız kullanılmaktadır ’’ dedi.

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