40 metrede yükseklikte çekirdek keyfi

Semih ERSÖZLERAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da güvenlik çitlerini aşarak 40 metrelik falezlerin ucuna kadar ilerleyenlerin çekirdek çitlemesi, görenleri hayrete düşürdü.
Kentte dün akşam saatlerinde yağmurun ardından Konyaaltı Sahili'nde oluşan dalgaları izlemek isteyenler, sahilde kalabalık oluşturdu. Rüzgara ve dalgalara aldırış etmeyen bu kişiler uzun süre dalgaları izlerken, bazıları ise sahil bandında yürüyüş yaptı. 2 kişinin ise güvenlik çitlerini aşarak 40 metrelik falezlerin ucundaki yaptıkları keyif korkuttu. Falezlerin üzerine uzanan iki kişi denizi izleyerek uzun süre çekirdek çitledi.
Bir başka kişinin de yine falezlerin üzerinde ailesiyle birlikte oturduğu görüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAdem AKALAN
2021-03-24 13:06:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.