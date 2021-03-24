40 metrede yükseklikte çekirdek keyfi

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Semih ERSÖZLERAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da güvenlik çitlerini aşarak 40 metrelik falezlerin ucuna kadar ilerleyenlerin çekirdek çitlemesi, görenleri hayrete düşürdü.

Kentte dün akşam saatlerinde yağmurun ardından Konyaaltı Sahili'nde oluşan dalgaları izlemek isteyenler, sahilde kalabalık oluşturdu. Rüzgara ve dalgalara aldırış etmeyen bu kişiler uzun süre dalgaları izlerken, bazıları ise sahil bandında yürüyüş yaptı. 2 kişinin ise güvenlik çitlerini aşarak 40 metrelik falezlerin ucundaki yaptıkları keyif korkuttu. Falezlerin üzerine uzanan iki kişi denizi izleyerek uzun süre çekirdek çitledi.

Bir başka kişinin de yine falezlerin üzerinde ailesiyle birlikte oturduğu görüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAdem AKALAN

2021-03-24 13:06:41



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