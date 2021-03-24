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Kazada ölen Büşra'nın babasından 'kayıp üçüncü araç bulunsun' talebi

DHA

Kazada ölen Büşra'nın babasından 'kayıp üçüncü araç bulunsun' talebi


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen yıl 2 otomobil ve motosikletin karıştığı kazada yaşamını yitiren eczacı Büşra Köle´nin (20) babası Osman Köle, kazaya üçüncü bir otomobilin daha karıştığını öğrendiklerini söyledi. Kazada, kızının asıl öldürücü darbeyi üçüncü otomobilin çarpmasıyla aldığını düşündüklerini belirten Köle, aracın ve sürücüsünün bulunmasını istedi. Osman Köle, "Yetkilere sesleniyorum, bana yardımcı olsun. Çocuğuma çarpanın bulunmasını istiyorum" dedi.
Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde, geçen yıl 2 Ekim günü saat 23.00 sıralarında, Erkan B. yönetimindeki 07 AHM 163 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Burcu A. yönetimindeki 07 HBR 73 plakalı otomobile sağ arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şerit değiştiren motosiklet, Selman K.'nin kullandığı 07 AGY 862 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erkan B. ve arkasındaki Büşra Köle ile otomobil sürücüsü Burcu A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Büşra Köle hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazayı hafif yaralı atlatan sürücüler Erkan B. ve Burcu A. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
GÜVENLİK KAMERALARINDA KAZAYA BİR ARACIN DAHA KARIŞTIĞI ANLAŞILDI
Soruşturma başlatan ekipler güvenlik kameralarını incelerken kazaya beyaz renkli bir aracın daha karıştığını belirledi. Plakası, ışık yansıması nedeniyle görünmeyen otomobilin sahibi henüz ortaya çıkmadı. Polis bu aracı ararken, kızını kaybeden Osman Köle ise bu üçüncü aracın ve sürücüsünün bulunması için yetkililerden yardım istedi.
Osman Köle kazayı gören, duyan, aracı tanıyanlardan yardım beklediğini söyledi. Kazada kızının asıl öldürücü darbeyi üçüncü aracın çarpmasıyla aldığını düşündüklerini ifade eden Köle, 5,5 aydır uyku uyuyamadığını anlattı.
`BANA YARDIM EDİN'
İnternet üzerinden de aracın bulunması için imza kampanyası başlattıklarını belirten Osman Köle, "Büşra kızım eczacıydı. Okuttum, bu yaşa getirdim, trafik kazasında kurban verdim. Aracın ikisi belli, bir tanesi vurmuş kaçmış. Şu anda onu arıyoruz. Yetkilere sesleniyorum, bana yardımcı olsun. Bu çocuğuma çarpanın bulunmasını istiyorum" dedi.
'KAZA SONRASI HİÇ KİMSE BENİ ARAMADI'
Olay sonrası kazaya karışan diğer iki araç sahibi dahil kimsenin kendisini arayıp sormadığını da dile getiren Osman Köle, "Hiç kimse arayıp sormadı. Hiçbir tanesi bile bana 'Geçmiş olsun' demedi. Bunlar bu şekilde çarpıp kaçıyorlar, bir tanesi de gelip demiyor ki 'Geçmiş olsun kardeşim. Kızını kaybettin. Hepimizin başına gelebilirdi.' Hiç kimse bir şey söylemedi. Ne olur, bütün arkadaşlardan, dostlardan yardım istiyorum. Çocuğuma çarpanların bulunmasını istiyorum" diye konuştu.
'OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMIYORUM'
Kazada üçüncü bir aracın olduğunu daha sonra öğrendiklerini belirten Osman Köle, belki bir gören olur diye basın yoluyla seslerini duyurmaya karar verdiklerini anlattı. Köle, "Belki bir gören, duyan olur, bir dostumuz, akrabamız görür bize haber eder diye başvurduk. İcap eden her yere gideceğim, her türlü yetkilinin yanına gideceğim, ben bu olayın peşini bırakmıyorum."
KAZA ANI KAMERADA
Bu arada kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Erkan B. ve Büşra Köle'nin bulunduğu motosikletin kazanın şiddetiyle yerde sürüklendiği, arkasından çevredekilerin olay yerine yardıma koştuğu anlar yer aldı. Yine aynı görüntülerde 'üçüncü araç' olduğu belirlenen otomobilin de durduğu, sürücüsünün araçtan inip, telefonla konuştuktan ve kaza yerine gittikten sonra tekrar aracına dönüp, hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yansıdı.
Bu arada kazayla ilgili kamu davasının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-03-24 13:41:35

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