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Eşini öldüren kocaya 'Adamsın' tezahüratı yapınca gözaltına alındı, kadınlardan özür diledi

DHA

Eşini öldüren kocaya 'Adamsın' tezahüratı yapınca gözaltına alındı, kadınlardan özür diledi


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosikletle giderken takibe aldığı boşanma aşamasındaki eşi Rabia Doğan'ı (34) tabancayla ateş ederek öldürüp, yanındaki H.B. adlı erkeği de yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Besat Doğan´ın (52), adliyeye sevki sırasında kendisine 'Adamsın adam, adamın kralısın' diyerek tezahürat yapan arkadaşı Serdar Ateş, polis tarafından gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ateş, Türk kadınlarından özür diledi.
Alanya'da geçen pazar akşamı işlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıkan Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ve H.B. adlı erkeğin bulunduğu motosikleti otomobiliyle takibe aldı. Kısa süren takip sonrası Besat Doğan, hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi Rabia Doğan'a tabancayla ateş etti. Rabia Doğan kaldırıldığı hayatını kaybederken, kaçan Besat Doğan ise Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı evde olayda kullanılan tabancayla yakaladı. Besat Doğan dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Besat Doğan, adliyeye sevk edilirken, ona destek vermeye gelen arkadaşlarından Serdar Ateş'in ise "Adamsın adam, adamın kralısın" tezahüratları duyuldu.
GÖZALTINA ALINIP, BIRAKILDI
Büyük tepki çeken sözlerin ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suçluyu övdüğü gerekçesiyle Serdar Ateş'i gözaltına aldı. Ateş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ateş, 'işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen övme' suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'TÜRK KADINLARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM'
Serdar Ateş, serbest kaldıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Besat Doğan'ın kadın cinayeti işlediğinden haberi olmadığını ve üzgün olduğunu öne sürdü. Serdar Ateş, "Başka işlemler için adliyedeydim. Kendisiyle karşılaştığımda istem dışı o lafları söyledim. Bütün Türk kadınlarından özür diliyorum. Adliyeye geldim tesadüf oldu, kendisinin de mahkemesi varmış. Ben de kendisini daha öncesinden tanıdığımdan dolayı istem dışı laf söyledim. Yıllardır tanıdığımdan dolayı ağzımdan öyle bir kelime çıktı. Ben, işlediği cinayetmiş, olaydan haberim yoktu. Kadınlardan özür dilerim" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-03-24 14:08:21

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