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Dolce Vita Halı ‘Tarzını Seç’ sloganı ile yeni yatırımcılarını bekliyor

İHA

Dolce Vita Halı ‘Tarzını Seç’ sloganı ile yeni yatırımcılarını bekliyor

– Temelleri 1980 yılına dayanan Dolce Vita Halı, Türkiye’de ilk defa franchaising sitemini halı serköründe uygulayan marka halı markası olacak. Bu sistem için Antalya’da bir otelde lansman gerçekleştiren Dolce Vita Halı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Taşkıran, bayilik almak isteyen yatırımcılara seslenerek, “Dolce Vita Halı, bu sektörde franchaising sistemine ilk adım atan markadır. Bu sebeple çok hızlı markalaşmaya gireceğimiz için yatırımlar çok hızlı bir şekilde kara dönecektir. Bir ilde 1 tane bayilik alındıktan sonra ikinciyi vermemiz çok zor olacak. Bu sebeple ilk talepte bulunan kazanır” dedi.
Temelleri 1980 yılında Mehmet Taşkıran tarafından atılan 2009 yılında ise Dolce Vita Halı olarak isimleşen halı markası, alanında Türkiye’de ilk defa franchaising sistemine geçen kurum olacak. Franchaising sistemi tanıtımı için Antalya’da bir otelde lansman düzenleyen Dolce Vita Halı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Taşkıran, 40 yıldır halıcılık ile uğraşan bir aile olduklarını belirterek 2021 yılında Türkiye genelinde 20 bayilik mağazası vermeyi hedeflediklerini söyledi. Taşkıran, sloganlarının ‘Tarzını seç’ olduğunun altını çizerek herkesin Dolce Vita’yı seçmesi için bir nedeni olduğunu vurguladı.

“2030 yılına kadarda 200 mağazaya çıkmayı hedefliyoruz”
2030 yılına kadar 200 mağaza hedeflediklerini söyleyen Taşkıran, “40 yıldır halıcılık ile uğraşan bir ailenin ferdiyim. 2009 yılında kurulmuş bir markayız. Amacımız, dünyadaki bütün trendleri en hızlı şekilde Türk halkının beğenisine sunmak. Bu sebeple üretimlerimizin %90’ını, Türkiye’de yaptırmakla beraber, Hindistan’da, Mısır’da ve diğer ülkelerde üretim yaptırdığımız yerler var. Buradaki etkinliğin amacı, Dünya’da mecburiyet haline gelmiş franchaising sistemine geçmek istememizdir. Bir franchaising mağazasının nasıl olması gerektiğini, burada yaptığımız showroom ile tüm bayilerimize gösterdik. Türkiye’de 2021 yılında 20, 2030 yılına kadar ise 200 mağaza olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Herkesin Dolce Vita’yı seçmesi için bir neden var”
Herkesin Dolce Vita’yı seçmesi için bir nedeni olduğunu belirten Taşkıran, “Bizim sloganımız, “tarzını seç”. Buradaki amacımız, özel bir halı alacağınızda biz de seçenek çok fazla. Tüy çıkartmayan, anti alerjik, kaymaz tabanlı gibi özelliklere sahip halıları müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Mutfağınıza halı almak istediğiniz de lekesi çabuk çıkan, kendi ölçünüzü kendinizin belirlediği, salonunuza veya evin diğer odalarına istediğiniz ölçü ve özellikle halılar bulunuyor. Dolayısıyla herkesin Dolce Vita’yı seçmesi için bir neden var” şeklinde konuştu.

"Dolce Vita yeni yatırım yapacak"
Önümüzdeki dönem yapacakları yatırımlar hakkında da bilgi veren Dolce Vita Halı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Taşkıran, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Ülkemiz pandemi dolayısı ile zor bir süreçten geçiyor. Biz bu zor zamanda ülkemize yılmadan yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Şuandaki planlarımıza göre mayıs ayında bir fabrika yatırımımız olacak. Gerekli hazırlıkları tamamlayıp, bu yatırım hakkında ilerleyen günlerde net bir açıklama yapacağız.”

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