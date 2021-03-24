FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

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Antalya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Antalya ve Balıkesir ilinde yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

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