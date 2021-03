Sokak hayvanlarına şiddete dikkat çekmek amacıyla Mersin’den İzmir’e yürümeye başlayan oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, Antalya’nın Alanya ilçesinde mola verdi. Yaklaşık 350 kilometrelik yolu yürüyerek ilçeye ulaşan İğdigül, kendisi gören insanların yol boyunca ‘kim bu manyak’ diyerek tepki gösterdiklerini söyledi.

Üzerinde şiddete uğramış sokak hayvanlarının fotoğrafı ve “Yaşamak İstiyoruz” yazısı bulunan yelek ve elinde çantasıyla Mersin'den İzmir'e doğru yürümeye başlayan hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül (64), yaklaşık 350 kilometre yol kat edip Alanya’da mola verdi. İğdigül, buradan da İzmir’e gitmek için yaklaşık 600 kilometrelik yolu yürümeyi hedefliyor.



“Yaşatmak için de bizim mücadelemiz devam edecek”

Burada gazetecilere açıklama yapan İğdigül her türlü hayvan şiddetine karşı olduğunu söyledi. İğdigül, “Bu işkencelere, katliamlara, kol bacak kesmelerine, tecavüzlere her türlü kötülüğe karşılık bir yürüyüş planladım. Bu canlarımızın sesini duyurmadır. Önce amacım Ankara’ya gidip sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza bu kötü insanları şikayet etmekti fakat onlara ulaşamayacağımı anladım. Bir de İzmir’de Muharrem bey diye bir kardeşimiz bu canlara yapılan zulümlere karşı açlık grevine başladı. Ben de ona destek vermeye gidiyorum. 85 yaşında Alzheimer hastası bir anam var. Onu da alıp anama gideceğiz ve bu insanları şikayet edeceğiz. Amacımız bu. Onlar yaşamak istiyor. Biz yaşatmak istiyoruz. Yaşatmak için de bizim mücadelemiz devam edecek. Benim kolum, bacağım, ayağım, tırnağım kopsa da devam diyorum. İnşallah da bu amacına ulaşacaktır” dedi.



“‘Kim bu manyak’ diyorlar”

Yolda kendisini görenlerin tepkilerini de anlatan İğdigül, “Yolda bakıyorlar, ‘Kim bu manyak’ diyorlar. Alkışlayan oluyor, el sallayan oluyor. Güzel tepkiler alıyorum. Boş boş bakanlar da oluyor. ‘Ne yapmaya çalışıyor? Niye yaşamak istiyorsun’ filan diyenler oluyor. Ekipler durduruyor, geliyorlar bakıyorlar, kedi köpek resmini pek görmüyorlar, gördükten sonra ‘Tamam anladık’ diyerek gidiyorlar. Yani her hangi bir kötü tepkiyle karşılaşmadım. Yolumuza devam ediyoruz. Terleye terleye yorula yorula. 64 yaşındayım ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyorum. Şovmen değilim, reklam yapmıyorum, sadece bu canları yaşatmak istiyoruz kardeşim. Yaşasınlar. Bu dünya hepimize yeter. Onların istediği bir kap su bir kap yemek ve de sevgi. Başka bir şey istemiyorlar ki ne istiyorsunuz bu canlardan” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.