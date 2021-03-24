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Dalgakıran operasyonunda tutuklu sayısı 62'e yükseldi

DHA

Dalgakıran operasyonunda tutuklu sayısı 62'e yükseldi


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde, jandarmanın eş zamanlı düzenlediği 'Dalgakıran' adı verilen uyuşturucu operasyonunda ocak ayında 57 kişinin tutuklanmasının ardından bugün de aynı soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 62'ye yükseldi. 
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ve Manavgat'ta izini sürdükleri 57 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Ekiplerin daha önce düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.E., S.Ş., N.V. ve E.Ç., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, jandarma ekipleri adresleri tespit edilen diğer şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı. 'Dalgakıran' adı verilen operasyon kapsamında Alanya'da 23, Manavgat'ta 14 olmak üzere toplam 37 ayrı adreste geçen ocak ayında eş zamanlı baskın düzenledi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar farklı zamanlarda yakalanarak gözaltına alınan 57 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler yaptıkları operasyon kapsamında 5 şüphelinin daha Antalya'da olduğunu belirledi. D.K. adlı kadın ile K.Y., F.G., I.Ç. ile M.Y. saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri ikamette yaptıkları aramalarda 40 gram metamfetamin, 20 paket alkol bağımlılarının kullandığı hap, 15 uyuşturucu hap, tabanca ve silaha ait çok sayıda mermi ele geçirdi. İşlemleri yapılmak üzere karakola götürülen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2021-03-24 16:46:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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