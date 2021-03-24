Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı Kayan tırlar sebebiyle araçlar dinlenme tesislerinde beklemeye alındı

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AntalyaKonya karayolu Akseki ilçesi sınırları içinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kar sebebiyle kayan tırlar yolu kapatınca araçlar dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde saat 16 00 sıralarında başlayan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken karayolunu kullanan araçlar da hem kar yel yoğun sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Bölgede tırların kayarak yolu makaslaması sebebiyle güzergahı kullanın araçlar hem Konya hem Antalya istikametinden geçişleri durduruldu. Araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi. Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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