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Ukraynalı anne ve kızı Likya Yolu'nda yürüyor

DHA

Ukraynalı anne ve kızı Likya Yolu'nda yürüyor


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)UKRAYNALI emekli Natalia Bodzyh (60) ile ekonomist kızı Olga Bodzyh (30), çıktıkları Likya Yolu yürüyüşünde Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Olga Bodzyh, "Türkiye çok güzel bir ülke. Likya Yolu dünyanın en güzel yürüyüş yollarından biri. Bu mevsim yürüyüş için çok ideal" dedi.
Ukrayna'nın Kharkov şehrinden uçakla 10 Mart'ta Antalya'ya gelen Natalia Bodzyh ile kızı Olga Bodzyh, otobüsle Muğla'nın Fethiye ilçesine geçti. Anne ve kızı 11 Mart günü Fethiye'den Likya Yolu'nda yürümeye başladı. Natalia Bodzyh ve Olga Bodzyh, yürüyüşlerinin 13'üncü gününde Antalya'nın Demre ilçesine ulaştı. Likya Yolu'nun tamamını yürüyecek anne ve kızı, yürüyüşlerini 16 Nisan tarihinde Antalya'da bitirerek, tekrar uçakla Ukrayna'nın Kharkov şehrine dönecek.
'ANNEM ANLATTIKLARIMDAN, FOTOĞRAFLARDAN ÇOK ETKİLENDİ'
Olga Bodzyh, "Geçen yıl ilk kez Türkiye'ye erkek arkadaşımla geldim. Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayarak, Likya Yolu'nun tamamını yürüdüm. Likya Yolu'ndaki tarih, doğa, deniz, yol boyunca karşılaştığımız, tanışlığımız Türk insanı beni çok etkiledi. Çektiğim fotoğrafları anneme gösterdim. Likya Yolu'nda karşılaştığım güzellikleri, Türk insanının konukseverliğini, candanlığını anlattım. Annem anlattıklarımdan, gösterdiğim fotoğraflardan çok etkilendi. Birlikte bu yıl tekrar Likya Yolu'nda yürümeye karar verdik. İkinci kez Likya Yolu'nda annem için yürüyorum. Anneme yolu gösteriyorum, tanıtıyorum" dedi.
'TOPLAM 450 KİLOMETRE YOL YÜRÜMÜŞ OLACAĞIZ'
Günde 1525 kilometre arası yol yürüdüklerini aktaran Olga Bodzyh, "Son üç gündür hava koşulları bizi biraz zorladı. Geceleri çadırda geçiriyoruz. Geçen yıl erkek arkadaşımla yaptığım yürüyüşte hiçbir sorun yaşamamıştık. Bu yıl da şu ana kadar her şey yolunda. Hiçbir sorun yaşamadık. Türkiye çok güzel bir ülke. Likya Yolu dünyanın en güzel yürüyüş yollarından biri. Bu mevsim yürüyüş için çok ideal. Toplam 450 kilometre yol yürümüş olacağız. 16 Nisan günü Antalya'da yürüyüşümüzü tamamlayarak, aynı gün Ukrayna'ya döneceğiz. Ama yine arkadaşlarımızla, dostlarımızla Likya Yolu'nda yürümeye geleceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2021-03-25 11:24:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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