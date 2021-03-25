Kepez’in semt pazarlarında HES kodu uygulaması

Kepez Belediyesi, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun Koronavirüs (covid19) tedbirleri kapsamında pazar alanlarına yönelik aldığı kararlar doğrultusunda, ilçedeki tüm açık ve kapalı semt pazarlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık ve kapalı semt pazarları ile toptancı hallerinin girişlerinde HES Kodu kontrollerinin yapılması zorunlu hale getirildi. Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun Koronavirüs (covid19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerine ilişkin almış olduğu kararlar Kepez Belediyesi tarafından uygulamaya konuldu. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, açık ve kapalı pazar alanları yeniden düzenlendi. Pazar yerlerine giriş ve çıkışların kontrollü bir şekilde sağlanabilmesi için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanlar demir bariyerlerle kapatılarak, Kepez’in tüm pazar alanlarında “Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması uygulamasına geçildi. HES kodu olan vatandaşlar pazar alanlarına kolaylıkla giriş sağlarken, olmayanlar da Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden ya da SMS yöntemiyle aldıkları yeni HES kodları ile pazar alanlarına girdiler. Pazar yerlerinde yapılan anonslarla da vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de pazar alanlarındaki denetimler sırasında pazarcı esnafını da sık sık maske ve mesafe konusunda uyardı.

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