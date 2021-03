Mahkeme başkanının 'Demek ki sana gülümsememek gerek' dediği cinsel saldırı sanığına 9 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Norveçli turiste 'cinsel saldırı' iddiasıyla yargılanan İ.E., 9 yıl hapse mahkum oldu. İlk duruşmada, sanık ile mahkeme başkanı arasındaki diyalog gündem olmuştu. Tutuklu sanığın savunmasında, "Bana gülümsüyordu. Ben de ilişkiye girmek istediğini düşündüm" sözlerine mahkeme başkanı, "Sen her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun? Demek ki sana gülümsememek gerek" diyerek tepki göstermişti.

Olay, 17 Mayıs 2019'da Kemer'de meydana geldi. İnşaat demircisi İ.E., gece kulübünde tanıştığı Norveçli turist T.G.S.'ye (50) parkta cinsel saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen İ.E.'yi kalabalıktan kurtarıp gözaltına aldı. İ.E., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'cinsel saldırı' suçundan dava açılan İ.E., ilerleyen duruşmalarda yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye oldu.

9 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Tutuksuz sanık İ.E., dokuzuncu kez avukatıyla birlikte hakim karşısına çıktı. Son savunmasında, "İlk başta her şey normaldi. Daha sonra nasıl böyle bir iftiraya uğradım. Anlamadım. Ben bir şey yapmadım. Takdir mahkemenizindir" dedi. Sanığa nitelikli cinsel istismara teşebbüs suçundan önce 12 yıl hapis cezası veren heyet, ardından cezayı 9 yıla düşürdü. Heyet sanığa iyi hal hükümlerini uygulamazken, hüküm onanana kadar yurt dışına çıkış yasağının sürmesine karar verdi.

İLK DURUŞMADA GÜNDEM OLAN SÖZLER

İ.E. ile mahkeme başkanı arasında ilk duruşmada geçen diyaloglar gündem olmuştu. İ.E., mahkeme başkanının "Senin amacın neydi" sorusuna "Benim amacım kadınla kendi rızasıyla ilişkiye girmekti" yanıtını verdi. Sanık, "Kadının seninle ilişkiye girmek istediğini nereden anladın?" şeklindeki soruya ise "Gece kulübünde bize tercümanlık yapan bir kişi, kadının benden hoşlandığını söylemişti. Bana gece kulübünde sürekli bakıyor ve gülümsüyordu. Ben de ilişkiye girmek istediğini düşündüm" karşılığını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Sen her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun? Demek ki sana gülümsememek gerekiyor" diyerek sanığa tepki göstermişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

