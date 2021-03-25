Miran: ‘Din ve ahlak eğitiminde boşluk var’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Miran: ‘Din ve ahlak eğitiminde boşluk var’

İHA

Miran: ‘Din ve ahlak eğitiminde boşluk var’

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, EBSAM tarafından hazırlanan ‘Türkiye’de Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi’ başlıklı raporda okul öncesi eğitim programlarında dini ve ahlaki gelişime dair bir içerik bulunmadığını, bunun 3 yöntemden biri ile telafi edilebileceğini vurguladı.
EğitimBirSen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, okul öncesi eğitimin, çocukların gelişimleri ve öğrenmeleri açısından oldukça kritik bir dönem olduğunu belirterek, “Okul öncesi eğitim sürecinde din ve ahlak eğitimi alanında bir boşluk bulunmaktadır. Ülkemizde ilk ve ortaöğretimde din eğitimi ve öğretimi alanında önemli mesafeler alınmasına rağmen aynı şeyi erken çocukluk din ve ahlak eğitimi için söylemek mümkün değildir. Çünkü okul öncesi eğitim programlarında dinî ve ahlaki gelişime yönelik bir içerik bulunmamaktadır” dedi. Miran, raporda da yer aldığı şekliyle ‘Din ve Ahlak Eğitimi’, ‘Çoğulcu/Tercihli Din ve Ahlak Eğitimi’ ve “Değerler Eğitimi’ modelleri ile bu alandaki eksikliğin kapatılabileceğini vurguladı.

Yabancı ülkeler incelendi
Okul öncesi din ve ahlak eğitiminin dünyada ve Türkiye’de yerini görmek ve mevcut durumunu analiz ederek önerilerini ortaya koymak amacıyla EğitimBirSen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM) tarafından “Türkiye’de Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi” Raporu hazırlandığına dikkat çeken Başkan Miran, Türkiye’nin yakın ilişkiler içerisinde olduğu Belçika, İngiltere ve Almanya’da okul öncesi eğitimin ve bu dönemde din ve ahlak eğitiminin ana hatlarıyla değerlendirildiğini dile getirdi.

Yurt dışında zorunlu ders konumunda
Miran, “Belçika ve Almanya’da din dersi ilkokulların ilk sınıfından itibaren eğitim sistemi içerisinde anayasal referansı olan bir derstir. Okullarda din dersi, mezheplerin ve dinî grupların inançlarına göre ayrı ders olarak verilmektedir. İngiltere’de ise okullarda din dersi devlet okullarında bütün öğrencilerin katılması gereken zorunlu dersler arasında yer almaktadır. Ancak bu ders, bir din veya mezhebe bağlı olmayan ve farklı inanç gruplarını kapsayan çoğulcu bir içeriğe sahiptir” şeklinde konuştu.
Türkiye’de okul öncesi eğitime dinî ve ahlaki gelişime yönelik bir boyut eklemenin imkân dâhilinde olduğunu gösterdiğini kaydeden Başkan Miran raporda yer alan önerileri ise şu şekilde sıraladı: “Raporumuzda, Türkiye’de okul öncesi din ve ahlak eğitimi politikalarına yönelik üç model önerisi bulunmaktadır. “Bu modellerin ilki, ‘Din ve Ahlak Eğitimi’ modelidir. Bu modelde, uzun yıllardır ilk ve ortaöğretimde uygulanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müstakil bir ders olarak okul öncesi eğitimin bir parçası hâline getirilebilir. Böylelikle uzun uygulama deneyimine sahip ve kapsamının neler olduğu hususunda tecrübe kazanılan bu ders okul öncesi çocuğun duygusal ve bilişsel açıdan gelişimine uyarlanarak okul öncesi programa dâhil edilebilir. İkincisi, ‘Çoğulcu/Tercihli Din ve Ahlak Eğitimi’ modelidir. Bu model, okul öncesi eğitim kurumlarına iki seçenek sunmaktadır. Bu seçeneğin ilki ‘okul öncesi ahlak eğitimi’dir. Bu derste çocuklara dinî referansı önceleyen bir ahlak eğitimi önerilmektedir".

"İslam dini ve değerleri öğretisinin eğitim konusu yapılması esastır"
İkinci seçeneğin ‘okul öncesi din/İslam eğitimi’ modeli olduğunu ifade eden Miran, "Burada İslam dini ve değerleri öğretisinin eğitim konusu yapılması esastır. Şüphesiz soyut dinî konular okul öncesi dönemin gelişim seviyesine uyarlanarak ve/veya daha somut konular bu konuda geliştirilen pedagojik yaklaşımlardan yararlanarak öğretim konusu yapılacaktır. Bu modele göre okul öncesi ahlak eğitimi seçeneğinin resmî okul öncesi eğitim kurumlarında ve isteyen özel okullarda uygulanması önerilmektedir. Okul öncesi İslam/din eğitimi modelinin ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 46 yaş grubu Kur’an kurslarının okul öncesi eğitim formatına dönüşmüş şeklinde uygulanması önerilmektedir. Bu modeli, isteyen özel okullar da uygulayabilir" diye konuştu.
Üçüncü modelin ise ‘Değerler Eğitimi’ modeli olduğunu ifade eden Miran, mevcut okul öncesi eğitim programında ilk ve ortaöğretimle kıyaslandığı takdirde değerler eğitimine özel bir atıfta bulunulmadığının anlaşıldığını kaydetti. Miran, "Değerler eğitimi modeli ile okul öncesi programın içerisinde değerler eğitimine ayrı bir alan olarak yer verilmesi önerilmektedir. Böylelikle okul öncesi pedagojisine uygun bir şekilde hangi değerlerin öncelikli olarak eğitim konusu yapılacağı ve değerler gerekçelendirilirken kullanılacak referanslar konusu açıklığa kavuşmuş olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahkeme başkanının 'Demek ki sana gülümsememek gerek' dediği cinsel saldırı sanığına 9 yıl hapis
YEREL HABERLER Mahkeme başkanının 'Demek ki sana gülümsememek gerek' ...
Tabiat parkından izinsiz orkide toplayan 2 kişiye 160 bin lira ceza
YEREL HABERLER Tabiat parkından izinsiz orkide toplayan 2 kişiye 160 ...
Yedi ülkenin gündemi, terörle mücadele ve Covid-19 (2)
YEREL HABERLER Yedi ülkenin gündemi, terörle mücadele ve Covid-19 ...
Kepez’in semt pazarlarında HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Kepez’in semt pazarlarında HES kodu uygulaması
Meralardaki ekimler, gübre ile zenginleştirildi
YEREL HABERLER Meralardaki ekimler, gübre ile zenginleştirildi
"Epilepsi hastasıyım" dedi, sarhoş çıktı Sağlık ekibine methiyeler düzün polisten İstanbul için bilet istedi
YEREL HABERLER "Epilepsi hastasıyım" dedi, sarhoş çıktı Sağlık ...
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü Araç sürücüleri zor anlar yaşadı Yüzlerce araç saatlerce karayolunda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan ...
'Simitçi Dede'den güvene dayalı self servis
YEREL HABERLER 'Simitçi Dede'den güvene dayalı self servis
Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diye öldürmeye çalışmakla suçlanan damada beraat
YEREL HABERLER Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diye öldürmeye ...
Antalyalı iş insanlarından Melek İpek'e: Tahliye olduğunda işin, aşın hazır
YEREL HABERLER Antalyalı iş insanlarından Melek İpek'e: Tahliye ...
Prof. Dr. Yalçın: Turizm kentleri için özel korona önlemleri alınmalı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yalçın: Turizm kentleri için özel korona ...
Enstitüde 12 milyon yavru levrek üretildi
YEREL HABERLER Enstitüde 12 milyon yavru levrek üretildi
Panoramik asansörler bakımlarının ardından hizmette
YEREL HABERLER Panoramik asansörler bakımlarının ardından hizmette
Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar Toros Dağlarının altı, sualtı tutkunlarına görsel şölen sunuyor Kırkgöz su kaynaklarının çıkış noktasına keşif dalışı 90 metre derinlikteki su dolu mağarada 12 metreye kadar indiler
YEREL HABERLER Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar Toros ...
Tavan arasında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Tavan arasında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
TMBB Başkanı Şentop: "Dünyanın en zengin ülkesi olmasak da gönlü bol bir ülke olarak bilinmekten gurur duyacağız" "Covid-19 salgını, kaynakların ve dikkatin sağlık alanına yönlendirilmesi nedeniyle terörle mücadele tedbirlerini olumsuz etkilemekte ve bu durum terörist gruplara harekete geçmeleri için daha fazla alan sağlamaktadır" "İlişkileri geliştirmek ve bağlantısallığı ileri noktalara taşımak Türkiye'nin en önemli hedeflerindendir" "Ülkelerimiz arasında ve bölgemizde bağlantılılığın geliştirilmesini teminen ulaştırma başta olmak üzere her alanda iş birliğine hazırız"
YEREL HABERLER TMBB Başkanı Şentop: "Dünyanın en zengin ülkesi ...
Ukraynalı anne ve kızı Likya Yolu'nda yürüyor
YEREL HABERLER Ukraynalı anne ve kızı Likya Yolu'nda yürüyor
Öfkeli kadın, otomobilin camını taşla patlattı
YEREL HABERLER Öfkeli kadın, otomobilin camını taşla patlattı
Antalyasporlu Boffin kalesini kapattı
YEREL HABERLER Antalyasporlu Boffin kalesini kapattı
Yedi ülkenin gündemi, terörle mücadele ve Covid-19
YEREL HABERLER Yedi ülkenin gündemi, terörle mücadele ve Covid-19
Yeşilköy Bayram Kavağı alanına yeni düzenleme
YEREL HABERLER Yeşilköy Bayram Kavağı alanına yeni düzenleme
Başkan Bahar'dan aşı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Bahar'dan aşı çağrısı
Futbol turizminde 'BAL' hareketliliği (YENİDEN)
YEREL HABERLER Futbol turizminde 'BAL' hareketliliği (YENİDEN)
Annesinin sevgilisini öldüren sanığa 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Annesinin sevgilisini öldüren sanığa 15 yıl hapis