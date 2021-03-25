Konyaaltı’nın güreşçileri sezona hazır

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı sporcularıyla bir araya gelerek, bu yıl yapılacak güreşlerde başarılar diledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Korkut, Feslikan Güreş Ağası Mustafa Koç, Konyaaltı Belediyesi başpehlivanı Furkan Durmuş Altın, Okan Acar ve Konyaaltı Belediyesi güreş takımı sporcuları ile bir araya geldi. Başkan Semih Esen, güreş sezonu öncesi sporcularla toplantı yaparak, bu yıl gerçekleştirilecek yağlı pehlivan güreşlerine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.



Konyaaltı Belediyesi olarak ata sporu güreşi her zaman desteklediklerini belirten Başkan Semih Esen, geçtiğimiz yıl pandemi koşulları nedeniyle yağlı güreşlerinin yapılamadığına dikkat çekti. Alınan kararlar doğrultusunda güreşlerin bu yıl yapılacak olmasından dolayı hem sporcuların hem de güreş camiasının büyük mutluluk duyduğunu belirten Esen, “Konyaaltı Belediyesi olarak güreş takımımızı yeniden yapılandırdık. Bünyemizde Furkan Durmuş Altın ve Okan Acar gibi genç ve gelecek vaat eden sporcularımız bulunuyor. Alt boylardan yetişen sporcularımızla, Konyaaltı Belediyesi gelecek yıllarda güreş camiasına önemli sporcular yetiştirecek. Bu sezon güreşçilerimizin önemli başarılar alacağına inanıyorum. Tüm sporcularımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum” dedi.

Başkan Semih Esen, daha sonra güreş takımıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Güreşçiler, Başkan Semih Esen’e Samsunlu bir kispet ustasının yaptığı özel bir kispet hediye etti.



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