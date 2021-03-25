AŞT, Dünya Tiyatrolar Günü’nde evlere konuk olacak ‘Kunduracı Doktor’ oyunu online yayınlanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde online olarak seyircisiyle buluşacak. AŞT, sahneleyeceği ’Kunduracı Doktor’ oyunu ile Türkiye Prömiyerini yapacak. Oyun 27 Mart Cumartesi saat 20.00’da ABB TV ile Kanal V’de canlı olarak yayınlanacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında oyunlarına ara veren AŞT, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde evlere online yayınlanacak oyunu ile konuk olacak. Tiyatro oyuncularının sahnede canlı sahneleyeceği oyun, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabı ABB TV ile Kanal V’den canlı olarak yayınlanacak. Bu özel günde seyircilerinin karşısına bir sürprizle çıkacak olan AŞT, daha önce Türkiye’de hiç sahnelenmemiş ’Kunduracı Doktor’ isimli oyunun prömiyerini yapacak.

Duşan Kovaçeviç’in kaleme aldığı tek perdelik ‘Kunduracı Doktor’ isimli oyunda geçmişte başarılı bir doktor olan ama hayatı hayal kırıklıklarıyla dolu Nikola Kos ve ailesinin Belgrad’ın yer altı dünyasında yer alan kişilerle hayatlarının kesişmesi sonucu gelişen olaylar anlatılıyor. Oyunun yönetmenliğini ise AŞT’nin başarılı oyuncusu Baran Şükrü Babacan yapıyor.

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