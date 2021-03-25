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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın hentbolcular fidan dikti

İHA

Kadın hentbolcular fidan dikti

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 2126 Mart Orman Haftası dolayısıyla maçlarını oynadığını spor salonunun bahçesine turunç fidanı dikti. Takım kaptanı Diğdem Hoşgör, “Hafta dolayısıyla bir farkındalık yaratalım istedik” dedi.
Hafta sonu Avrupa kupalarına kalma yolunda sezonunun en kritik maçına çıkacak olan kadın hentbolcular sabah antrenmanı öncesi 2126 Mart Orman Haftası’nı kutladı. Kulüp Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz, antrenör Kadir Ayar, teknik heyet ve sporcular takımın maçlarını oynadığı Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nun bahçesine turunç fidanı dikti.
Kadın hentbolcular, antrenman öncesi ilk teri fidan dikerken attı. Küreklerle spor salonu bahçesinde çukur kazan sporcular ardından Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yetiştirdiği fidanların dikimini yaptı. Sporcular, fidanların can suyunu da hep birlikte verdi. Kaptan Diğdem Hoşgör, bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini belirterek, “Kadın hentbol takımı olarak turunç ağaçlarını salonumuzun etrafına diktik. Hafta dolayısıyla bir farkındalık olsun istedik” dedi.

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