Balkan Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da

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Balkan Yürüyüş Şampiyonası Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Slovenya, Romanya ve Türkiye'nin katılımı ile 27 Mart tarihinde Antalya Konyaaltı sahil bulvarında düzenlenecek. Yarışmalar 20 km Büyük KadınlarBüyük Erkekler, 10 km U20 KadınlarU20 Erkekler, 10 km U18 Erkekler ve 5 km U18 Kadınlar kategorilerinde düzenlenecek.

Olimpiyatlar için kota verme yeterliliğine sahip yarışmada Tokyo 2020 Olimpiyat oyunları için 45'inci sırada bulunan Şahin Şenoduncu, 54'üncü sırada bulunan Abdulselam İmuk ile kadın sporculardan 45'inci sırada bulunan Ayşe Tekdal, 49'uncu sırada bulunan Evin Demir ve 70'inci sırada bulunan Kader Dost direk kota almak için yarışacak.

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