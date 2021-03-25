İki otomobile çarpan araç takla attı:1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da önünde seyreden iki otomobile çarpan araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesinde D400 karayolunda saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit D.'nin kullandığı 07 F 3353 plakalı otomobil önce aynı yönde seyir halinde olduğu Bülent A.'nın kullandığı 07 AJH 494 plakalı otomobile ardından sürücüsü belirlenemeyen 07 ANL 924 plakalı araca çarptı. Kontrolden çıkan 07 F 3353 plakalı otomobil takla atıp yolun ortasında ters döndü. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya büyükşehir itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Halit D., 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.