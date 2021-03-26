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Antalya'da 6 yıl aradan sonra yağan kar sevinci Çocuklar kar yağışı sonrası kartopu oynayıp kardan adam yaptılar

İHA

Antalya'da 6 yıl aradan sonra yağan kar sevinci Çocuklar kar yağışı sonrası kartopu oynayıp kardan adam yaptılar

Antalya’nın Serik ilçesinde akşam saatlerinde yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarına yağan kar sonrası, mahalleli adeta sokağa döküldü. Bölgeye 6 yıl aradan sonra İlk defa yağan karla birlikte çocuklar soğuk havayı aldırmadan dışarı çıkarak, kartopu oynayıp kardan adam yaptı. Aileler ise çocuklarını tekrar eve girmeleri konusunda güçlükle ikna etti. Serik ilçesine bağlı Etler, Yumaklar mahallelerinde etkili olan kar yağışı her taraf bembeyaza büründü. Vatandaşlar araçların üzerine biriken karlara günün tarihini yazarak o anları ölümsüzleştirdiler.
Etler mahallesi muhtarı Adil Şimşek, “Bugün 22.30 itibariyle köyümüze kar yağıyor. İnşallah sabah kadar devam eder. Devam etmesini bekliyoruz. İnşallah sabaha kadar devam eder, görmeyenleri davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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