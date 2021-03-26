Çiriş otu toplamaya gitti; donarak öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesi Oluklu bölgesine çiriş otu toplamaya giden Mehmet Atılgan (48), donarak hayatını kaybetti.

Kumluca'da oturan Mehmet Atılgan, çarşamba günü Finike ilçesine bağlı Yalnız Mahallesi kırsalındaki Oluklu bölgesine çiriş otu toplamaya gitti. Mehmet Atılgan akşam eve dönmeyince yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Dün Oluklu mevkiinde arama yapan jandarma ekipleri, öğleden sonra Mehmet Atılgan'ın cenazesine ulaştı. Soğuktan donduğu değerlendirilen Mehmet Atılgan'ın cenazesi, Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından da otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp morguna gönderildi.

Bekar olduğu kaydedilen Atılgan'ın, ormandan ve kırlardan topladığı mantar, kekik, kiriş otu gibi bitkileri satarak geçindiği kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2021-03-26 10:21:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.