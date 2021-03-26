Narkotik köpeği Çivi tepki verdi, iç çamaşırından 1 kilo uyuşturucu çıktı



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde yaptığı aramada yolculardan E.B.'nin iç çamaşırında gizlediği bir kilo 10 gram esrar, narkotik köpeği Çivi tepki verince ele geçirildi.

Gazipaşa ilçesinde Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında genel uygulama yaptı. Genel bilgi taraması, narkotik suçlarla ilgili yapılan aramada şehirlerarası bir yolcu otobüsü de durduruldu. Yolcuların ve otobüste görevli çalışanların genel bilgi taraması yapıldıktan sonra narkotik köpeği Çivi ile de arama yapıldı. Çivi, E.B. isimli yolcunun oturduğu koltuğa tepki verdi. Jandarma ekipleri bunun üzerine yolcu E.B.'yi üst araması için otobüsten indirdi.

Yapılan aramada iç çamaşırının içerisinde 2 ayrı poşete sarılı halde 1 kilo toz esrar ve 10 gram plaka esrar ele geçirildi. E.B. karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-03-26 11:24:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.