Kaş’ta dört güne varan su kesintisi yaşanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 29 Mart Pazartesi günü Kaş ilçesi Saklıkent hattında bakım, onarım ve deplase çalışmasına başlanacak. Çalışma süresince Kaş’ta planlı su kesintisi ve hatlarda basınç düşüklüğü yaşanacağı bildirildi.
Kaş ilçesi Saklıkent içme suyu ana hattında Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 29 Mart Pazartesi günü geniş çaplı bakımonarım ve deplase çalışması gerçekleştirilecek. Çalışma kapsamda yaşanacak su kesintisine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Dört güne varan kesinti olacak
29 Mart Pazartesi sabah saat 08.00’den itibaren başlayacak çalışma kapsamında Palamut, Kınık (Dinek Mevkii), Çavdır Mahallelerinde bir gün, Çayköy Mahallesi’nde iki gün, İslamlar (Akbelİncebel Mevkileri), Kalkan, Sahil Bezirgan (KökdereUlugölSarnıçbaşı Mevkileri) Mahalleleri üç gün, Gökçeören (Gökseki Mevkii) Mahallesi’nde dört gün, Kaş (MerkezÇerçiler Mevkileri), Bayındır Mahallelerinde ise ikişer gün dönüşümlü olarak planlı su kesintisi ve hatlarda basınç düşüklüğü yaşanması öngörülüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.