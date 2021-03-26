Süt akademisi başlıyor

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü, Pandemi Günlerinde Tarım Eğitimlerini sürdürüyor. 10 Nisan16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Süt Akademisi’nde süte dair her şey katılımcılara anlatılacak. Online düzenlenecek Süt Akademisi ücretsiz ve belgeli olacak.



Uzmanlardan süt eğitimi

Süt Akademisi’nde 5 farklı üniversiteden akademisyenler ders verecek. Eğitimin ilk gününde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tuba Şanlı, sütün beslenmemizdeki rolü ve önemini anlatacak. Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yonca Yüceer süt hijyeni, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Uysal ise organik sütle ilgili bilgi verecek. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO Süt Teknolojisi Bölümünden Prof. Dr. Seval Sevgi Kırdar, edebi yaşamın sütü: yoğurt ve peynirin seyir defterini anlatırken, . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünden Doç. Dr. Cem Karagözlü dondurma, Gıda Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Petek Ataman ise süt ve gıda güvenliğinde doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgilendirmede bulunacak. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünden Prof. Dr. Ebru Şene tereyağ teknolojisini anlatırken, Ege Köy Kadın Kooperatifi Gıda Mühendisi Nurten Özkan ve üretici kadınlar ise başarı hikayesini paylaşacak.



Pandemide sağlıklı beslenme

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Süt Akademisi’nde süt ve süt ürünlerine dair birçok konunun anlatılacağını belirtirken, eğitim programıyla süt ve süt ürünleri tüketimini teşvik etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Özellikle pandemi döneminde sağlıklı beslenme konusunda farkındalığın arttığını, ancak doğru bilgiye ulaşma konusunda sıkıntılar yaşandığını söyleyen Çandır, Süt Akademisi’nin bu anlamda iyi bir eğitim programı olacağını ifade etti. Çandır, tarımsal eğitim faaliyetlerine talebin yoğun olduğunu belirtirken, eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, sütün insan beslenmesindeki önemini belirtirken, sütün daha geniş kitlelere daha iyi tanıtılması, öneminin anlatılması ve farkındalık oluşturarak süt tüketiminin artması ve hayvancılığın gelişmesi için Süt Akademisi’ni planladıklarını bildirdi. Süt Akademisi’ne 1476 başvuru olduğunu ve başvuruların devam ettiğini bildiren Karaca, Türkmenistan, Azerbaycan, Endonezya, Kazakistan, Almanya, Belçika, KKTC, Kuzey Makedonya, İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, Ürdün, ABD, Polonya’dan başvuruların geldiğine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.