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Besicilere uygulanan indirimli su tarifesinin kapsamı genişletildi

İHA

Besicilere uygulanan indirimli su tarifesinin kapsamı genişletildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığı desteklemek içi içme suyunda hayvancılık indirimi tarifesinin kapsamını genişletti. Daha önce köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde besicilik işletme tescil belgesi olan abonelere uygulanan hayvancılık indirimli tarifesi artık beldeden mahalleye dönüşen yerler için de geçerli oldu. Böylelikle daha fazla besici indirimli tarifeden faydalanabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hamlesi kapsamında tarım ve hayvancılığın desteklenmesine yönelik uygulamalarına devam ederken. Büyükşehir’den hayvancılığa bir destek daha geldi.Konutlarında kullandıkları aboneli sayaçtan aynı zamanda büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarına içme suyu temini yapan abonelere yönelik uyguladığı hayvancılık indiriminin kapsamı genişletildi.

Besicilere tarife desteği
6360 sayılı kanunla köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen yerlerde besicilik işletme tescil belgesi olan abonelere uygulanan hayvancılık indirimli tarifesi artık beldeden mahalleye dönüşen yerler için de aynı şekilde uygulanıyor. Böylelikle hayvancılığın desteklenmesi konusunda daha fazla besici indirimli tarifeden faydalanabilecek. Ticari kullanımdaki besihaneler bu kategoriye dahil edilmedi.

Kuraklık ve aşırı su kullanımı önlemi
Antalya Büyükşehir Belediyesi aşırı su kullanımlarının önüne geçebilmek adına çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Halkın çeşitli amaçlarla su tüketim göstergelerini esas alarak abonelik türlerine göre farklı tarifelerin uygulanması da projeler arasında yer alıyor. ASAT'ın yaptığı incelemede özellikle köyden mahalleye dönüşen yerler başta olmak üzere merkez dışındaki ilçelerde kişi başına düşen su tüketimlerinin aşırı düzeyde olduğu görüldü. Vatandaşların bahçe sulaması ve tarımda şebeke suyu kullandığı, bu sebeple insani ihtiyaçlar için su kullanan vatandaşların mağdur oldukları ve susuzluk yaşadıkları tespit edildi. Bununla ilgili önlem almak için hareke geçildi.

Yanlış tüketimin önüne geçiliyor
İlçelere bağlı mahallelerde aşırı miktarlara ulaşan yanlış tüketimin önüne geçmek için kademe düzenlemesine gidildi. Yapılan analizlerde 2020 yılı içinde Antalya’da su kullanımının en yoğun olduğu Ağustos ayı emsal kabul edilerek, nüfusun yüzde 73’ünün en fazla ayda 15 metreküp su tükettiği tespit edildi. Bu veriden hareketle köyden mahalleye dönüşen yerler başta olmak üzere ilçelerde 15 metreküpün üzerindeki tüketimin Antalya merkezdeki abonelerin bağlı olduğu tarife üzerinden faturalandırılması kararı alındı. Örneğin eskiden köy iken mahalleye dönüşen bir yerleşimde halen ucuz tarife üzerinden su kullanan bir abone, insani tüketim sınırı olarak belirlenen 15 metreküpü aştığında Antalya merkezde oturan abonelerle aynı fiyat tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılacak. 15 metreküp sınırına ulaşmayan aboneler için tarife eskisi gibi devam edecek, herhangi bir değişiklik olmayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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