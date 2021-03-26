Manavgat Kent Müzesine yoğun ilgi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 3 yıl önce hayata geçirdiği Manavgat Kent Müzesi’ni, binlerce kişi ziyaret etti

Manavgat Belediyesi tarafından tarih ve kültür projesi olarak 2018 yılında hayata geçirilen Manavgat Kent Müzesi, Manavgat’a gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Manavgat Irmak Kenarı Rauf Denktaş Köprüsü altında bulunan ve 2020 yılı içerisinde pandemi nedeniyle geçici bir süre hizmet veremeyen Manavgat Kent Müzesi, 7 bini öğrenci olmak üzere 3 yılda toplam 31 bin 100 kişiyi ağırladı. 1200 m2’lik Kent Müzesi’nde, 6 adet sergi salonu, yörük çadırı, projeksiyon sunum salonu, kütüphane ve Toros Kadınları’nın el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği kent kafesinin yanı sıra Girit Kültürü, Yörük kültürü ve Manavgat’ın yerli halk kültürünü anlatan 3 binden fazla eser, ziyaretçilerle buluşuyor. Ayrıca Manavgat Belediyesi personeli, Korona virüs tedbirleri kapsamında HES kodu, maske ve sosyal mesafe kurallarına göre müzeye girişi sağlıyor.



Sözen: " Kent hafızasını koruyoruz"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, böylesine anlamlı bir yatırımı kente kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, “ 2018 yılında hayata geçirdiğimiz kent müzemiz, Manavgat’ımızın geçmiş tarihine ve yaşantısına ışık tutuyor. Değerlerimizin, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından burada izleniyor olması bizleri mutlu ediyor. Manavgat Belediyesi olarak kent hafızasını korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Pandemi süreci olmasına rağmen önlemlerini almak suretiyle vatandaşlarımızı, kent müzemizi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.