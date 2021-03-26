İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Akdeniz Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında “2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı” kapsamında, yürütülecek faaliyetler ile ilgili Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü Vali Ersin Yazıcı başkanlığında imzalandı.

2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Akdeniz Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında yürütülecek afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma faaliyetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve AFAD Müdürü Fevzi Timur katıldı.



Afet risklerinin azalmasına katkı sunacak

Ülkemizde; deprem, sel, heyelan ve çığ gibi birçok doğal afetin görüldüğünü ve bunlara karşı daima hazırlıklı olmamız açısından protokolün önemli olduğuna değinen Vali Yazıcı; “Bu çalışmalarda iki üniversitemizden de desteklerinin devamını bekliyoruz. Ne yazık ki ülkemiz afetin çok olduğu bir bölge. Başta deprem olmak üzere her yıl birçok afetle karşılaşıyoruz. İmzalamış olduğumuz protokolün ülkemiz ve şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek farkındalık eğitimleri ve bilgilendirme çalışmalarının, afet risklerini azaltabilmek adına risklerin tespitinde ve azaltılmasında büyük katkılar sunacağına inanıyorum.” dedi.



Gençlerimiz arasında afet bilincini geliştirmeyi hedefliyoruz

İmzalanan protokol kapsamında afetler hakkında eğitici ve bilgilendirici faaliyetlerin yapılacağını söyleyen Vali Yazıcı; “Ülkemiz, jeolojik ve coğrafi yapısı ile iklim özellikleri nedeniyle afetlerden çok fazla etkilenen bölgede yer alıyor. Bu sebeple afetlere karşı daima hazırlıklı ve bilinçli olmalıyız. Bugün yaptığımız protokolle ilimizde bulunan üniversitelerimizdeki öğrencilerimize afet bilincini oluşturmak amacıyla eğitimler gerçekleştirilecek. Protokol çerçevesinde afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri gibi çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Eğitim ve tanıtma faaliyetleri kapsamında görsel, işitsel ve yazılı materyaller hazırlanarak afet riskini azaltma konusunda farkındalık oluşturacak eğitimler düzenlenecek. Protokolle inşallah gençlerimiz arasında afet bilincinin gelişmesine katkı sağlayacağız.” diye konuştu.

Afet farkındalık protokolünün imzalanmasının ardından Vali Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve AFAD Müdürü Fevzi Timur hatıra fotoğrafı çektirdi.

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