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Kazakistan’dan gelen 30 kişilik heyet, Bahçeşehir Koleji ile iş birliği yapmak istiyor Bahçeşehir Kolejinde Türk-Kazak Eğitim İşleri ile Eğitimcilerin Niteliklerinin Modern Gelişim Süreçleri Kongresi düzenlendi

İHA

Kazakistan’dan gelen 30 kişilik heyet, Bahçeşehir Koleji ile iş birliği yapmak istiyor Bahçeşehir Kolejinde Türk-Kazak Eğitim İşleri ile Eğitimcilerin Niteliklerinin Modern Gelişim Süreçleri Kongresi düzenlendi

Bahçeşehir Koleji Antalya Konyaaltı Kampüsü’nde “TürkKazak Eğitim İşleri ile Eğitimcilerin Niteliklerinin Modern Gelişim Süreçleri Kongresi” düzenlendi. Kongrede Belçika Krallığı ve Kazakistan Devleti’nden 30 kişilik bir heyet hazır bulundu. Kongrenin bitiminde 30 kişilik heyet ve Bahçeşehir Koleji yetkileri hatıra fotoğrafı çektirirken, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ve BAU Global Başkanı Enver Yücel’in kitabı katılımcılara hediye edildi.
Bahçeşehir Koleji Antalya Konyaaltı Kampüsü’nde düzenlenen TürkKazak Eğitim İşleri ile Eğitimcilerin Niteliklerinin Modern Gelişim Süreçleri Kongresi’ne Belçika Krallığı ve Kazakistan Devleti’nden 30 kişilik bir heyet katıldı. 30 kişilik heyetin içerisinde Kazakistan’da görev alan 14 tane milli eğitim müdürü de yer aldı. Belçika Krallığı ve Kazakistan Devleti katılımcıları, Avrupa’da en büyük eğitim kurumunun Bahçeşehir Koleji olduğunu gördüklerini belirterek kendi eğitim sistemlerini geliştirmek adına iş birliği yapmak istediklerini belirttiler. Kongrede sırasıyla Konyaaltı Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüs Müdürü Şakir Uluçay, Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü Müdür Yardımcısı Ramazan Şahin, Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Müdür Yardımcısı Bahadır Koyucu, Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü Müdür Yardımcısı Pırıl Ayman konuşma yaparak Türk eğitim sistemi ve Bahçeşehir Kolejinin uyguladığı eğitim modelleri, kampüsler ve eğitim olanakları hakkında bilgilendirmede bulundular.
Kongrede ilerleyen saatlerde piyano ve flüt eşliğinde müzik dinletisi yapıldı. Müzik dinletisinin ardından Türkmen İlçe İnsan Gelişimi Müdürü Marina Janabayeva, Sayram İlçe Milli Eğitim Müdürü Kuralay Şadiyeva, Öğretmen Saltanat Koscanova, Saraysk İlçe Okul Müdürü Uldana Orazbayeva, Sarıagaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bauırcan Mayrihov ve Roza Amanova konuşma gerçekleştirdi. Kongrenin devamında Kazak Geleneksel Müzik Performansı sergilendi. Kongrenin bitiminde toplu hatıra fotoğrafı çekilirken Kazak misafirlere, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ve BAU Global Başkanı Enver Yücel’in kitabı hediye edildi.

“Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu Bahçeşehir Koleji’nin tecrübelerinden faydalandılar”
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Antalya Bölge Koordinatörü ve Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü Kurum Müdürü Şakir Uluçay, “Kazak delegasyonlarının okulumuza müracaatı oldu. Belçika Krallığı ile Kazakistan Devleti’nin eğitimdeki iş birliği ile Avrupa’nın en büyüğü olarak Bahçeşehir Kolejinin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ilettiler. Eğitim öğretimdeki öncü rolümüz ve Türkiye eğitim sistemine yaptığımız katkılardan etkilendiklerini ilettiler. Bununla alakalı da Bahçeşehir Koleji olarak nasıl bir eğitim öğretim sistemi uyguluyoruz, hangi aşamaları gerçekleştiriyoruz konusunda bilgi almak üzere yaklaşık 30 kişilik bir delagasyonla bize gelmek istediler. 30 kişinin içerisinde 14 tane milli eğitim müdürü var. Belçika ve Kazakistan Pedagog Derneği başkanları da delegasyonda bulunmakta. Bizimle iş birliği yapmak istiyorlar” dedi.

“BUEK Başkanı Enver Yücel’in eğitim yatırımları konusunda heyecanlılar”
Yurt dışından gelen ekibin en kısa zamanda Enver Yücel ile bir araya gelmek istediğini söyleyen Şakir Uluçay, “TÜBİTAK alanında yaptığımız projeleri, çocukların eğitim öğretim süreçlerini daha yükseğe çıkardığımız projeleri kendi ülkelerinde de öğrencilere uygulamak istiyorlar. Tabii burada Kurucumuz Sayın Enver Yücel’in Avrupa’da yapmış olduğu eğitim yatırımları kendilerinin çok fazla dikkatini çekmekte. Kazakistan’da da Enver Bey’in bir yatırım yapıp yapmayacağını, Bahçeşehir Kolejini ve üniversitesini açıp açmayacağını merak ediyorlar ve çok heyecanlılar. En kısa zamanda Enver Bey’le de bir araya gelmek istiyorlar” diye konuştu.
Kongre içeriğinden bahseden Uluçay, “Süreçte Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir Üniversitesi öğrenci değişim programları, öğretmen eğitimleri, proje paylaşımları ile ilgili bilgi aldılar ve bizden destek istediklerini ilettiler. 3 kıtada, 8 ülkede şu anda üniversitelerimiz, dil okullarımız ve Türkiye’de 141 Bahçeşehir Koleji kampüsümüzle eğitimöğretim faaliyetlerine devam ediyoruz. Eğitimi hep daha iyiye götürmek için yaptığımız çalışmalara olan uluslararası eğitim camiası ilgisi bize gurur veriyor” şeklinde konuştu.

“Her şeyin öğretmenle, öğrenci odaklı olduğunu bir kez daha gördük”
Pandemi sürecinde Bahçeşehir Kolejinin yeni eğitim sistemine çok çabuk adapte olduğunu belirten Uluçay, “Pandemi sürecinin başından beri eğitim başta olmak üzere her konu etkilendi. Bahçeşehir Koleji olarak 12 yılı aşkın süredir dijital eğitimi uyguluyoruz. Üniversitelerimizin de desteği ile öğretmenlerimizin dijital eğitime dair bilgilerini artırıyoruz. Bu sayede hibrit eğitime çok kısa süre içerisinde adapte olduk, kendi programlarımızı zenginleştirdik ve pandemi başından bu yana eğitimimizi aynı kalitede, aksamadan devam ettirdik. Bu süreçte bizi ışık olan, yol gösteren değerli kurucumuz sayın Enver Yücel’e, Genel Müdürümüz sayın Özlem Dağ’a çok teşekkür ediyorum. Her şeyin öğretmenle, öğrenci odaklı olduğunu bir kez daha gördük” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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