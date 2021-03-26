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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD ve SKUT arasında Arama İş Birliği Protokolü imzalandı

İHA

AFAD ve SKUT arasında Arama İş Birliği Protokolü imzalandı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) arasında Arama İş Birliği Protokolü, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında imzalandı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) arasında imzalanan Arama İş Birliği Protokolü kapsamında, Antalya ve ülke genelinde su altı ve su üstü kazalarında yaşanan kayıplarda, ihtiyaç duyulması halinde doğal afetlerde, arama – kurtarma gerektiren olaylarda, eğitim ve tatbikatlarda iş birliği gerçekleştirilecek. Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra AFAD Müdürü Fevzi Timur ve Suda Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Milli katıldı.
Antalya'da farklı meslek gruplarından gönüllülerin bir araya gelerek kurdukları bir dernek olduklarını belirten SKUT Yönetim Kurulu Başkanı Milli; “Dernekte resmi olarak 39 kişiyiz. Tam ekipmanla profesyonel arama kurtarma faaliyeti yürütecek 15 kişimiz var. Bu ekibimizle, su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetleri, doğal afetler, eğitim ve tatbikatlar da yer alacağız. 2021 yılının ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı’ ilan edilmesi kapsamında da afet farkındalığının artması ve yaygınlaştırılması için ortak çalışmalar yürüteceğiz.” dedi.

Arama Kurtarmada Sivil Destek Önemli
Arama kurtarma faaliyetlerinde sivil desteğin önemine dikkat çeken Vali Yazıcı; “Doğal ve insan kaynaklı afetlerin arttığı bir dönemdeyiz. Vatandaşlarda farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla AFAD tarafından son zamanlarda başarılı çalışmalar yürütülüyor. Güçlü bir AFAD’ımız var. Ancak bunun yanında sivil destekte önemli. Bu sivil destek AKUT ile başladı sizler gibi örnek derneklerle devam etmekte. Sivil dayanışmanın en güzel örneği olan bu grupların sayısının artması en büyük temennimiz. İmzalamış olduğumuz bu protokolle derneğimiz ihtiyaç duyulduğu takdirde su altı ve su üstü kazalarındaki aramalarda, doğal afetlerde, eğitim ve tatbikatlarda AFAD ile ortak çalışmalar yürütecek. Desteğiniz için teşekkürlerimi iletiyorum.” diye konuştu.

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